El tni surgió y se hundió con la gente de Indonesia

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Liderando la ceremonia del 80 aniversario TNI en Monas, Central Yakarta el domingo 5 de octubre de 2025.

En esa ocasión, Prabowo habló sobre la historia del TNI. Dijo que el TNI era un niño biológico Pueblo indonesio.

«Entendemos y entendemos que el ejército nacional indonesio nació del pueblo indonesio. El TNI es el hijo biológico del pueblo indonesio. El TNI proviene de la gente, el TNI surge y se hunde con el pueblo indonesio», dijo Prabowo.

PRABOWO explicó que el TNI siempre estaba listo atender a la nación y al pueblo de Indonesia. De hecho, el TNI está listo para sacrificar su cuerpo y alma por el pueblo indonesio.

«El TNI siempre sirve a la nación y al pueblo, y el TNI está listo para sacrificar su alma y cuerpo a la nación y al pueblo de Indonesia», dijo.

Prabowo luego aconsejó a todos los soldados de TNI en todas partes que siempre estén listos para proteger a todos los pueblos indonesios.

«En medio de la actual incertidumbre ambiental global, el TNI es una fortaleza de la República de Indonesia. El TNI es la columna vertebral de la defensa de Indonesia, que es el garante de nuestra soberanía», dijo.

«Que el TNI debe estar preparado para proteger a todos los indonesios y todos los derrames de sangre indonesios. El TNI debe estar preparado para sacrificar todo por la seguridad de la nación y la gente de Indonesia», dijo Prabowo.