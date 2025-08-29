El TNI se unió para asegurar a Mako Brimob Kwitang, que estaba rodeado por el conductor de Ojol murió, fue aplastado por Rantis


Viernes 29 de agosto de 2025 – 10:49 Wib

Yakarta, Viva – Varias masas de varios elementos de la sociedad todavía están rodeando a Mako Brote Kwitang, Central Yakarta, el viernes 29 de agosto la muerte de un taxista en línea de motocicleta (ojol) Affan kurniawan (21) El auto fue aplastado Rantis Brimob.

Basado en el monitoreo tvonenews.comAlrededor de las 10:27 WIB, las masas todavía estaban tratando de ingresar a Mako Brimob. Las masas también parecían bloquear la calle Kramat Kwitang a Jalan Pasar Senen.

Sin embargo, varios oficiales de policía de los miembros de Brimob estaban completamente vestidos, mirando guardia en varios puntos de Mako Brimob.

Mako Brimob Kwitang está muy protegido

Mako Brimob Kwitang está muy protegido

Mientras tanto, también hay miembros TNI Desde Kostrad hasta marine que interviene para calmar a las masas.

Entonces el comandante de Brimob, Kompol Anton Asrar, trató de mediar con las masas.

«El compañero Comandante de Brimob quiere transmitir, por favor retire un poco.

Luego, Anton intentó transmitir una disculpa por los eventos que ocurrieron.

«Nos disculpamos, es un accidente para nosotros», explicó Anton.

Mientras tanto, las masas gritaron para llamar al grito del asesino.

«Asesino, asesino», gritó las masas.

