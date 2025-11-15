El TNI prepara hospitales de campaña y ambulancias para ser enviados a Gaza

Jacarta – Jefe de la Sede del Centro de Información (Kapuspen) TNI El mayor general del TNI (Mar) Freddy Ardianzah dijo que su partido había preparado equipos especiales en el sector de la salud para ser enviados juntos. equipo paz el Gaza.

Lea también: Listo para enviar a Prabowo a la misión de paz en Gaza, el TNI garantiza que 20.000 soldados sean competentes



El equipo médico se desplegó al mismo tiempo que el despliegue de 20.000 efectivos del TNI en el sector de la salud y los ingenieros de construcción.

El equipamiento sanitario en cuestión incluye ambulancias, equipos e instalaciones sanitarias. hospital campo.

Lea también: Tres miembros del TNI afirman ser policías y chantajean a un conductor en Gowa



«Como instalaciones hospitalarias de campaña, equipos médicos de emergencia, ambulancias, agua potable y equipos sanitarios, así como capacidades de construcción Zeni, incluidos equipos pesados ​​e instalaciones de reconstrucción», dijo Freddy cuando fue confirmado, según informó ANTARA, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Freddy explicó que los distintos tipos de equipos médicos serían utilizados por las tropas para atender a las víctimas de la guerra.

Lea también: Impactante hallazgo de un cadáver al costado de la autopista de peaje de Jagorawi en dirección a Bogor



Además, el equipo de construcción traído por las tropas de ingenieros se utilizará para construir varias instalaciones públicas para los residentes.

Freddy continuó, los 20.000 efectivos del TNI que serán enviados ya tienen experiencia en la realización de misiones de paz. Ellos, dijo Freddy, sólo necesitan recibir algún entrenamiento para fortalecer sus preparativos para Gaza.

Hasta ahora, el TNI sigue esperando la aprobación del gobierno y de las Naciones Unidas (ONU) para enviar tropas a Gaza.

Previamente, Ministro de Defensa (El Ministro de Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin dijo que el gobierno indonesio tenía dos formas de obtener aprobación para enviar tropas de mantenimiento de la paz a Gaza.



Ministro de Defensa (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin (centro) en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta Central

El gobierno debe obtener esta bendición para garantizar que el despliegue de tropas de mantenimiento de la paz pueda realizarse sin problemas.

«Hay dos alternativas. La primera alternativa está bajo los auspicios de las Naciones Unidas (ONU)», dijo Sjafrie cuando se reunió en la oficina del Ministerio de Defensa, en el centro de Yakarta, el viernes (14/10).

Indonesia y las propias Naciones Unidas colaboran desde hace mucho tiempo en el envío de tropas de mantenimiento de la paz a varias zonas de conflicto, como África y el Líbano.

Para obtener la aprobación de esta organización internacional, Sjafrie dijo que se necesita un acercamiento y comunicación entre jefes de Estado para crear un acuerdo a nivel internacional.

No sólo eso, Indonesia también debe obtener el apoyo de los países que se consideran competentes en relación con el conflicto en Gaza.

«Para los países árabes, concretamente Arabia Saudita, Jordania, Egipto, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, si dicen por favor, Indonesia estará encantada de involucrarlos», explicó Sjafrie.