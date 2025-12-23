El TNI-Polri trabaja 20 horas al día para acelerar la recuperación tras el desastre en Sumatra

Jacarta – La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) afirmó que el proceso recuperación inundaciones y deslizamientos de tierra posteriores al desastre en AcehSe sigue acelerando la situación en el norte y el oeste de Sumatra mediante el despliegue máximo de personal y equipo en diversas zonas afectadas.

El jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación de Desastres de BNPB, Abdul Muhari, dijo que la limpieza de las áreas afectadas aún estaba en curso, incluso en Aceh Tamiang, en línea con los esfuerzos para acelerar la recuperación y reactivar las actividades comunitarias.

«La limpieza de las zonas afectadas continúa, incluso en Aceh Tamiang, mediante el despliegue del máximo de personal y equipos», dijo Abdul en una conferencia de prensa en Yakarta, el martes 23 de diciembre de 2025.

Abdul enfatizó que la intensidad del trabajo de los oficiales en el terreno fue muy alta en varios puntos afectados por el desastre.

“En algún momento, el personal TNI Y policia nacional «Trabajar entre 18 y 20 horas al día para acelerar la recuperación y reactivar las actividades económicas de la gente», afirmó.

Además de Aceh Tamiang, BNPB también continúa fortaleciendo el apoyo a la recuperación en áreas con un gran número de refugiados, como Aceh del Norte, Aceh Oriental, Aceh Central y Bener Meriah. Esto incluye aumentar el número de tiendas de campaña para refugiados y acelerar la limpieza de la infraestructura afectada por los desastres.

En su presentación, Abdul Muhari explicó que restaurar el acceso a la tierra en Aceh era uno de los principales objetivos. Varios puentes en la ruta de conexión Bireuen-Bener Meriah han vuelto a funcionar, mientras que varias áreas en Central Aceh y Bener Meriah todavía enfrentan acceso limitado para vehículos de cuatro ruedas.

«Varios tramos de la carretera pueden ser transitados por vehículos de dos ruedas, pero todavía no es óptimo. El gobierno seguirá haciendo esfuerzos para que antes de finales de diciembre estas rutas puedan ser transitadas por vehículos de cuatro ruedas», dijo Abdul.

También se están realizando esfuerzos de aceleración mediante la construcción de una ruta occidental alternativa desde Nagan Raya hasta Aceh central, y el progreso de la construcción del puente Kureng Betong ha alcanzado alrededor del 70 por ciento.

«Si se puede completar a finales de esta semana, entonces se abrirá el acceso a Aceh central desde la ruta oriental», dijo.

El helicóptero Caracal de la Fuerza Aérea de Indonesia aterriza con ayuda en Bener Meriah, en el centro de Aceh.

BNPB enfatizó que abrir el acceso por carretera por etapas es la clave para que el flujo de personas, mercancías, equipos pesados ​​y logística pueda volver a funcionar sin problemas, de modo que la recuperación a principios de año pueda ser más rápida y significativa en todas las zonas afectadas.