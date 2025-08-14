Yakarta, Viva – Comando combinado de las áreas de defensa (Kogabwilhan) Iii 6to, el Ejército Nacional Indonesio (TNI) celebró actividades sociales cirugía de labios hendívas gratis para niños que viven en áreas remotas del bosque y las montañas Papuasia. Esta actividad está en conmemoración del aniversario (Hut) Kogboniaili II The-6.

El comandante de Kogabwilhan III, el teniente general Bambang Trisnohadi cayó directamente en la actividad. Para llegar a los niños de áreas que no tienen acceso terrestre o marítimo, el teniente general Bambang desplegó varios helicópteros de Tni Caracal para recogerlos y sus padres que viven en áreas remotas, el interior del bosque y las montañas que fueron difíciles de alcanzar.

Bambang se aseguró de que la implementación de la cirugía de labios hendidas fuera totalmente apoyada por Kodam XVII Cendrawasih, Celebes Hender Center Foundation y Marthen Indey Hospital (RSMI), llevada a cabo por médicos y personal médico profesional.



Comandante de Kogabwilhan III, teniente general Bambang Trisnohadi en Papua

«Alhamdulillah, 10 niños y sus padres que viven en áreas remotas como los límites de las piedras, Nabire y Keerom, llegan de manera segura a Jayapura. Es difícil expresar en palabras cuando ven una sonrisa, entusiasmo y entusiasmo de los niños papúes cuando participan en esta actividad social», dijo Bambang a los periodistas el jueves 14 de agosto, 2025.

Bambang dijo que antes de ser trasladado a Jayapura, el médico examinó y monitoreó las condiciones mentales y las condiciones mentales de los niños del equipo médico de la Fuerza de Tarea Habema y la Fuerza de Tarea Self-Special.

También se llevan a cabo más controles de salud al llegar a Jayapura, incluida la evaluación médica de detección, laboratorio y integral para garantizar el procedimiento de cirugía de labios hendidas seguidas de los niños de Papuan, corre de manera segura y efectiva, donde cada niño recibe el mejor tratamiento médico.

«El objetivo es simple, esperamos que cada vez más niños papú sonríen sin un sentido de inferioridad y se conviertan en la próxima generación de nación segura», dijo Bambang.

Bambang, quien era Daulat, era el comandante de la ceremonia de Pas de las Fuerzas de Operaciones en Batujar 2025, dijo que las actividades sociales eran una manifestación tangible de la preocupación del TNI por las condiciones de salud de las personas en Papua, especialmente los niños que sufren anormalidades innatas como los labios astutos y el techo en su cavidad oral.

No solo una cuestión de apariencia, Bambang dijo que la salud, la capacidad de hablar y la confianza en los niños de Papuan después de la cirugía de labios hendidas, debería aumentar aún más sus posibilidades de lograr el futuro con otros niños indonesios.

«DIOS, actividades sociales como esta continuarán considerando que esto se ha convertido en parte de nuestro compromiso en los campos de la salud, la educación y otra asistencia humanitaria», dijo Bambang.

Bambang se aseguró de que Kogabwilhan III haya planeado otras actividades sociales, incluidas las operaciones de cataratas, los controles de salud y el tratamiento gratuito para la gente de Papua.

«Queremos asegurarnos de que la presencia del TNI no solo se sienta al realizar tareas de seguridad, sino también para mejorar el bienestar de la comunidad, especialmente en áreas que lo necesitan», concluyó Bambang.