El TNI está listo para enviar tropas de paz a Gaza

Jacarta – Jefe del Centro de Información (Kapuspen) TNI El mayor general del TNI (Mar) Freddy Ardianzah confirmó que su partido siempre estará dispuesto a desplegar soldados en la región. Gaza como equipo paz.

Freddy dijo esto en respuesta al compromiso del presidente Prabowo Subianto de enviar tropas de mantenimiento de la paz a Gaza.

«Transmitimos que en principio el TNI siempre está listo para implementar cada decisión y política del gobierno, en este caso una orden directa del Presidente de la República de Indonesia como Comandante Supremo del TNI», dijo Freddy según informó Antara.

Según Freddy, todas las formas de participación del TNI en misiones en el extranjero son el resultado de políticas adoptadas por el gobierno, en este caso el presidente.

En cuanto a la preparación técnica, Freddy admitió que las tropas del TNI efectivamente estaban preparadas para llevar a cabo misiones en el país y en el extranjero, ambas operaciones militar u operaciones militares distintas de la guerra (OMSP).

«Este personal recibe periódicamente formación sobre interoperabilidad, preparación logística y capacidades operativas en diversos campos», explicó Freddy.

Aunque todos los aspectos están bien preparados, Freddy enfatizó que su partido todavía está esperando órdenes del gobierno central y del comandante del TNI para llevar a cabo la misión de paz en Gaza.

«En esencia, el TNI está dispuesto a implementar cada decisión gubernamental de manera profesional y proporcional, y manteniendo los principios de paz y los intereses nacionales de Indonesia, sobre la base de la situación jurídica nacional e internacional», explicó Freddy.

Para su información, Prabowo reiteró su postura de apoyar la creación de paz en Gaza en el 13º foro de la Conferencia de Alto Nivel (KTT) ASEAN-Estados Unidos (EE.UU.) que se celebró en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur (KLCC), Malasia, el domingo 26 de octubre de 2025.

Además, según el Presidente Prabowo, Indonesia también está dispuesta a desplegar tropas de mantenimiento de la paz en zonas que deben ser protegidas y vigiladas.

«Elijamos estar en el lado correcto de la historia. Dejemos que la ASEAN y Estados Unidos sean socios para la paz. Construyamos una paz sostenible, fomentemos la cooperación constructiva y fortalezcamos las asociaciones que proporcionen beneficios reales para nuestro pueblo y el mundo», dijo Prabowo en el foro. (Hormiga)