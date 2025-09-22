El TNI es ordenado para el uso de sirenas y estribas solo para ambulancias, Danpuspom: Commander solo no usa

Yakarta, Viva – Uso de sirenas y Estrobos En la carretera que a menudo se usa mal ahora recibió una atención seria del Ejército Nacional Indonesio (TNI). El público se ha quejado del ruido y la luz deslumbrante porque se considera interferir con la comodidad de otros usuarios de la carretera.

Comandante del Centro de la Policía Militar (Danpuspom) Tni Maj. El general Yusri Nuryanto enfatizó que su partido había instruido las filas de la policía militar en cada dimensión para frenar el uso de sirenas y estribas que no estaban de acuerdo con las reglas.

«En nuestro interno, en el TNI, hemos transmitido a cada una de las fuerzas de Danpuspom para traer orden», dijo el mayor general Yusri en Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025, según lo citado por Antara.



El comandante del Centro de la Policía Militar de TNI, mayor general, Yusri Nuryanto (medio)

Coordinación con la policía nacional

Yusri dijo que su partido también había coordinado con la Dirección de Tráfico de la Policía, dado el uso de sirenas y estribas que no estaban de acuerdo con su designación cada vez más cosechando las protestas de la comunidad.

Según él, el sonido y la luz causados ​​pueden causar molestias en la carretera. Por lo tanto, el uso de sirenas y estribas debe estar de acuerdo con la ley número 22 de año 2009 sobre el tráfico y el transporte por carretera (Ley LLAJ).

«Entonces, la asignación de la luz estroboscópica es en realidad solo para ambulancias, bomberos, luego el cadáver, luego los autos están vigilados, tanto de cuatro ruedas como de dos ruedas. Afuera está prohibido», dijo Yusri.

El artículo 134 de la ley de LLAJ estipula que los usuarios de la carretera que tienen derecho a la prioridad incluyen bomberos, ambulancias, vehículos de asistencia de accidentes, líderes de las instituciones estatales, invitados estatales, procesiones de los cuerpos, así como convoyes y/o ciertos vehículos con consideración de la Policía Nacional.

Comandante Tan ejemplar

Yusri luego le recordó a su personal que emulara al comandante de TNI, el general Agus Subiyanto, que no usó sirenas o estribas en su viaje oficial.

«El propio Commander no lo usa. Así que tomemos un ejemplo, solo de acuerdo con las reglas, sí, así que es mejor», dijo Yusri.

Anteriormente, el general Agus Subiyanto también enfatizó la importancia de la disciplina del aparato en el uso de sirenas y estribas. Dijo que el dispositivo podría usarse en Escort, pero que todavía hay reglas que deben obedecer.

«También transmití, especialmente a POM, si enciendes la luz estroboscópica, hay reglas. Si está vacío, suena, no es ético tampoco es ético. Pero hay reglas para VVIP (Naratetama) usando escolta», dijo Agus mientras asistía a la Feria TNI 2025 en Monas hace algún tiempo.