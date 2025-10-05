El TNI debe ser fuerte para tratar con amenazas, incluidos los ataques cibernéticos.

Yakarta, Viva – Presidente DPR RI Señora. recuerda a los soldados TNI capaz de mejorar fortaleza ante las amenazas. Incluyendo la cara ciberata En medio del desarrollo de la tecnología y la era actual.

Esto fue transmitido por Puan que conmemora el 80 aniversario del TNI. Puan enfatizó que la existencia del TNI era la base principal para mantener la soberanía del país y garantizar que la gente viviera en un sentido de seguridad, paz y dignidad.

«Feliz 80 aniversario del ejército nacional indonesio. El TNI es una fortaleza de defensa nacional que siempre es leal mantener la soberanía y la seguridad del pueblo indonesio. Esperemos que el TNI sea más profesional, moderno y continúe siendo el orgullo de la nación con el pueblo indonesio», dijo Puan en su declaración, domingo 5 de octubre, 2025.

Puan dijo que las ocho décadas de dedicación de TNI reflejaron el largo viaje de la nación en la defensa de construcción que nació de la gente y lucha por la gente.

«En medio de una dinámica global cada vez más compleja, que van desde competiciones geopolíticas, amenazas de seguridad no tradicionales, hasta la tecnología y la interrupción de la información, el papel del TNI no es solo como fuerza militar, sino también como la primera línea para mantener la estabilidad nacional, lo cual es un requisito previo para el desarrollo y el bienestar de las personas», dijo.

Por lo tanto, en el impulso del 80 aniversario del TNI, Puan nuevamente recordó que el TNI pudo aumentar el poder de la tecnología en la era del desarrollo de esta época. Además, la amenaza de los ataques cibernéticos es una nueva amenaza para la defensa de Indonesia.

Según Puan, la construcción de la defensa cibernética debe ser una atención de TNI. También enfatizó que el TNI debe continuar adaptándose a los desarrollos y estrategias tecnológicas para enfrentar desafíos globales acompañados de innovación para que se conviertan en soldados modernos y profesionales.

«El TNI debe tener la fuerza para enfrentar diversas amenazas de soberanía, incluso de los ataques cibernéticos. Es importante garantizar que la construcción de la postura de defensa militar con una selección de equipos de defensa sofisticada y de acuerdo con las necesidades», explicó Puan.

«Por supuesto, las herramientas sofisticadas no serán óptimas sin estar acompañadas de recursos humanos confiables (recursos humanos). Entonces el TNI está obligado a tener un personal ágil y una tecnología de defensa maestra», continuó.

Como una institución estatal que tiene una función de legislación, supervisión y presupuesto, el Parlamento de Indonesia se llama Puan se compromete a continuar fortaleciendo el apoyo político y las políticas sobre la modernización del TNI de manera transparente y de manera responsable.