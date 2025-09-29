El TLC de la India con Europa entrará en vigencia a partir del 1 de octubre: Piyush Goyal







El Acuerdo de Libre Comercio de la India (TLC) con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFT), finalizado en marzo de 2024, entrará en vigencia a partir del 1 de octubre, Ministro de Comercio e Industria de la Unión. Piyush goyal dijo el lunes.

El acuerdo de la EFT, que cubre Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, se sumará a la lista de acuerdos comerciales que India ha firmado en los últimos años. «Desde el primero del próximo mes, un grupo de cuatro países, Switzerland, Liechtenstein, Noruega e Islandia, también entrarán en vigencia», dijo Goyal al dirigirse a la sesión de despedida de la feria comercial internacional de UP.

El Ministro de la Unión subrayó que India está negociando los acuerdos comerciales con 27 países, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y Perú. Al mismo tiempo, los términos de referencia para un pacto con Eurasia ya se han finalizado. «Los países de todo el mundo, incluidas las naciones desarrolladas, están ansiosos por firmar acuerdos de libre comercio con India», dijo, recordando que los acuerdos ya se han firmado con los EAU, Australia y el Reino Unido.

Al dirigirse a la reunión, el Ministro destacó la transformación de la economía de la India desde 2014, señalando que las reservas de divisas ahora son de USD 700 mil millones, casi tres veces mayor que la cantidad heredada en ese momento. Agregó que «en los próximos dos años, India se convertirá en la tercera economía más grande del mundo: una economía de USD 5 billones».

Goyal dijo que el PIB de la India creció un 7,8 por ciento en el último trimestre, mientras que la inflación recientemente cayó al 2 por ciento, el más bajo desde la independencia. Señaló que los bancos son fuertes, la capacidad de préstamo ha mejorado y las tasas de interés han disminuido significativamente. «En los últimos diez años bajo el primer ministro Modi, India ha visto la inflación promedio más baja «, dijo.

Hablando en el viaje desde 2014, Goyal recordó a la audiencia que India una vez se contó entre las «cinco frágiles» economías del mundo. Según él, la transformación en los últimos 11 años ha surgido a través de la transparencia y las reformas. «Anteriormente, los recursos gubernamentales como el espectro 2G, las minas de carbón, las minas de mineral de hierro, los contratos, solían ser entregados a familiares, asociados o miembros del partido. Modi Ji se aseguró de que todo ahora se administre solo a través de subastas transparentes», dijo Goyal.

El Ministro también destacó el progreso económico de Uttar Pradesh. «El estado ha alcanzado nuevas alturas en solo ocho años. Uttar Pradesh Hoy está en una pista de crecimiento tan acelerada que tal vez ahora se puede llamar Uttar Pradesh sin abarrotar «, dijo.

Refiriéndose al reciente festival de reforma fiscal, Goyal dijo: «Las reformas a través del GST Bachhat Utsav, que han hecho que muchas de nuestras necesidades diarias sean más baratas, son un regalo del primer ministro Modi Ji a todos nosotros durante este Navratri».

