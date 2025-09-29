VIVA – El éxito de Marc Márquez aseguró título campeón mundo Motogp 2025 es el foco principal del mundo de las carreras de automovilismo. Sin embargo, para Gigi Dall’igna, gerente general DucatiEste éxito tiene un significado más profundo.

Llamó al título de Márquez como prueba de la extraordinaria calidad de Ducati, además de mostrar cuán difícil se debe hacer el largo viaje antes de finalmente controlar el pico.

Márquez clave para el mundo mundial en Motegi

La carrera en el circuito de Motegi, Japón, fue testigo de la determinación del título mundial para Márquez. Aunque solo terminó segundo en la carrera principal, los resultados fueron suficientes para asegurar puntos que aseguraron que se convirtiera en el campeón mundial de MotoGP 2025.

A lo largo de la temporada, Márquez se desempeñó extraordinario. Grabó 11 victorias en el Gran Premio y 14 victorias de sprint, números que demostraron consistencia y dominio. La contribución de Márquez también jugó un papel importante en traer a Ducati para ganar el título del constructor esta temporada.

Desde un gran rival de Ducati en el pasado, Márquez ahora se ha convertido en un nuevo ícono para el equipo de fabricantes italiano.

La honesta confesión de Dall’igna

Después de este éxito, Dall’igna habló sobre el viaje de Ducati y Márquez. Admitió que cuando firmó por primera vez un contrato con Márquez, estaba seguro de que ese era el paso correcto. Sin embargo, nunca imaginó un impacto tan grande.

«Cuando recluté a Marc, sabía que era un corredor extraordinario. Pero no podía imaginar algo tan bueno como esto sucedería. Ahora entiendo por qué Ducati tardó mucho en obtener el título nuevamente», dijo Dall’igna diciendo por Viva del choque el lunes 29 de septiembre de 2025.

Según él, Márquez no solo es rápido en la pista, sino que también tiene una capacidad única para trabajar con el equipo. Puede explicar los problemas técnicos de la moto en detalle, mantener la calma cuando enfrenta dificultades y siempre concentrarse en encontrar soluciones. «Solo quiere ganar eso», agregó.

Resurrección de lesiones graves

Otro punto destacado por Dall’igna es el viaje de Márquez después de sufrir una lesión grave hace unos años. La lesión del brazo sufrida por Márquez había hecho que muchas partes duden de su capacidad para regresar al más alto nivel.

Sin embargo, según Dall’igna, fue precisamente donde se vio la calidad mental y física de Márquez.

«No muchos atletas en este mundo pueden volver a la mejor actuación después de una lesión grave. La forma en que Marc se eleva es extraordinaria, verdaderamente fantástica», dijo.

Este viaje de regreso muestra la determinación y dureza de Márquez como un verdadero campeón.

Ducati y el futuro de MotoGP

Este éxito también marca un nuevo capítulo para Ducati. Con los años, Ducati tuvo que luchar duro para enfrentar el dominio de otros equipos, especialmente Honda y Yamaha. El título de Márquez en la temporada 2025 se está validando de la decisión estratégica de Ducati: que van desde la inversión tecnológica, la mejora de la máquina y el coraje para reclutar a Márquez.

Ahora, Ducati no solo se considera un equipo fuerte, sino también como un nuevo punto de referencia en MotoGP. Con Márquez como campeón mundial, la reputación de Ducati se está fortaleciendo, tanto en términos de desempeño técnico como de estrategias de gestión del equipo.



Ducati Lenovo Racer Marc Márquez

El título mundial de MotoGP 2025 ganado por Marc Márquez no solo se suma a los registros de logros personales del corredor, sino también una evidencia clara del éxito de Ducati. Para Gigi Dall’igna, este éxito explica todo: la dificultad de la lucha para ganar el título, la importancia de las decisiones estratégicas y la calidad extraordinaria de un corredor que puede cambiar el mapa de la competencia.

Márquez ha demostrado que con un campeón mental, perseverancia y el apoyo del equipo adecuado, la gloria se puede volver a consultar a pesar de ser desplomado debido a una lesión. Mientras que Ducati, una vez más, se demuestra como la fuerza principal en el MotoGP moderno.