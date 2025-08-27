El título del Programa de Sostenibilidad, Pertamina fomenta la descarbonización y la sostenibilidad en su unidad operativa

VIVA – PT Pertamina (Persero) continúa desarrollando innovación energía verde Para fomentar la sostenibilidad energética y lograr objetivos nacionales de seguridad energética. A través del programa Sostenity Trail, innovaciones superiores como el combustible de aviación sostenible (SAF) hecho de aceite de cocina usado, se pueden desarrollar y replicar en el grupo Pertamina para lograr la seguridad energética nacional.

Esto se resumió en los rastros de la sostenibilidad de la serie #2, que se celebró en la Unidad de Refinería Internacional de Pertamina IV (RU IV) Cilacap, Java central, miércoles 27 de agosto de 2025.

PT PERTAMINA (Persero) Comisionado Mochamad Iriawan explicó que uno de los productos de energía verde superiores de Pertamina SAF no solo tuvo un impacto en las transiciones de energía, sino que también proporcionó beneficios directos para la comunidad.

«Las materias primas SAF, como el aceite de cocina usado que anteriormente eran impensables, serán útiles, ahora puede ser una materia prima para la energía ecológica. Esta es una prueba del avance de los niños de la nación», en sus comentarios en la serie #2 de Trail de Sostenibilidad, en Cilacap, miércoles 27/8.

Los rastros de sostenibilidad son los programas de Pertamina para fomentar los esfuerzos de transición y compartir innovaciones de sostenibilidad en el sitio de la Operación Pertamina. A partir de este programa, se espera que la innovación de la energía verde de cada ubicación pueda replicarse a todas las unidades de negocios del Grupo Pertamina.

Antes de que se llevara a cabo en Cilacap, el programa para la sostenibilidad de la Serie #1 se llevó a cabo en la Unidad de Refinería II Pertamina Dumai, provincia de Riau hace algún tiempo.

Reveló el director de transformación y sostenibilidad empresarial de Pt Pertamina (Persero) Agung Wicaksono, Ru IV Cilacap fue elegido como la ubicación de la sostenibilidad de la serie #2 porque es la refinería más grande y el mayor productor de Avtur en Indonesia, y ha implementado la transformación en una refinería verde para obtener energía limpia y sostenible.

«Los rastros de sostenibilidad no son solo las agendas, sino los movimientos culturales para hacer la sostenibilidad como ADN de pertamina. Cilacap es una prueba clara de que la transformación de energía se puede realizar a través de la innovación integrada», dijo Agungg.

A través del programa #2 Sostenible Trail en Cilacap, Pertamina tiene el compromiso de realizar transiciones energéticas. A partir del desarrollo de las plantas de energía solar SAF con una capacidad de 2,3 megavatios Peak (MWP) como resultado de la colaboración con la suministro de energía nueva y renovable de Pertamina. Este programa de panel solar ha reducido 314 toneladas de emisiones de CO₂EQ hasta julio de 2025. Además, la optimización del vapor caliente RFCC que utiliza residuos de energía para mejorar la eficiencia operativa de las refinerías.

Además, el desarrollo de comunidades comunitarias en la conservación de los manglares, el empoderamiento de los bancos de basura, al empoderamiento de la aldea de Energi Mandiri.

«No permita que la innovación solo se detenga en Cilacap. El futuro de la energía de Indonesia está determinado por nuestra acción hoy», dijo Agung.

Como símbolo de compromiso, el evento se cerró con la plantación de 800 manglares de la Fundación Pertamina, marcando la armonía entre la industria y el medio ambiente.

El programa asistió el presidente del presidente de Pertamina, Mochammad Iriawan, director de transformación y sostenibilidad del negocio de Pertamina Agugg Wicaksono, Director de las Operaciones de Refinería Internacional de Pertamina Didik Bahagia, Gerente General de Ru IV Cilacap Wahyu Sulistyo Wibowo y la Fundación Pertamina.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo Net Cero Emission 2060 al continuar fomentando los programas que tienen un impacto directo en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.