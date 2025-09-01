El título del caso de la muerte de Rantis mañana, Kompol Cosmas y Bripka Rokhmat están amenazados con sospechosos y despedidos

Yakarta, Viva – Título Relacionado con los casos de muerte conductor Un taxi de motocicleta en línea llamado Affan Kurniawan, quien fue asesinado por Rantis (vehículo táctico) BroteSe hará mañana, 2 de septiembre de 2025.

El caso de caso involucró supervisores externos a partir del Comisionado Nacional y Komnas Ham. Entonces, desde el supervisor interno está Itwasum PolriDivpropam Polri es también la policía de investigación criminal.

«El proceso penal en el examen del acreditador en ProPam está de hecho, se encuentran elementos, elementos criminales. Por lo tanto, llevamos a cabo el título. Mañana el martes», dijo la división profesional de Karowabprof y la seguridad de la Policía Nacional, el general de brigada, Agus Wijayanto, el lunes 1 de septiembre de 2025.



Apariencia de 7 brimobs en autos rantis que son largos ojol

El título del caso es para determinar sospechar En este caso. Reveló, en ese caso había dos categorías de violaciones. Primero, el supuesto grupo de infractores, a saber, Kompol Cosmas Ka Gae y Bripka Rohmat.

Bripka Rohmat es una figura del conductor, mientras que Kompol Cosmas está sentado frente al conductor. El resto, el grupo de infractores sentados detrás del conductor.

«Desde la profundización del examen, luego el análisis, podemos clasificarnos como dos categorías», dijo.

Tanto Kompol Cosmas como Bripka Rohmat están amenazados con falta de respeto, también conocido como PTDH por este incidente. Mientras que los cinco miembros de la Otro Metro Jaya Regional Police Satbrimob están incluidos en la violación de la categoría moderada con la amenaza de sanciones de mutación o degradación, Patsus a los retrasos en la educación.

«Para la categoría de violaciones graves, puede ser procesado y más tarde, y puede ser procesado, la belleza es el despido de no respetuosamente», dijo nuevamente.

Se sabe que el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado después de que Tail fuera golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Polda Metro Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La División de Profesional y de Seguridad de POLRI dijo que se demostró que habían violado el código ética Profesión polri. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.

Patsus tiene como objetivo explorar el caso intensivo de la muerte de Affan. Entonces se decidirá relacionado con el castigo ético por sus violaciones.

«Si bien esta sustancia aún está bajo examen y aclaración. Aclaración, solicitaremos información no solo sospecha sino también de testigos oculares», dijo.