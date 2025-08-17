El título del 80 aniversario de la República de Indonesia, el Ministerio Coordinador de Política y Seguridad, invitó a fortalecer y mantener la integridad de la República de Indonesia.

Yakarta viva -El Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad (Kemenko Polkam) de la República de Indonesia, celebró una ceremonia para conmemorar el 80 cumpleaños Independencia La República de Indonesia, dirigida por Polkam Sesmenko, teniente general (Ret.) Mohammad Hasan y fue retenida en el patio del Ministerio Coordinador de Politteria, Yakarta.

Con el tema nacional «United Sovereign, The Prosperous People, Indonesia Forward», la ceremonia tuvo lugar solemnemente y asistieron todos los rangos del Ministerio de Política y Seguridad e Invitaciones de las agencias relevantes.

Kemenko Polkam tiene el 80 aniversario de la República de Indonesia

El tema de la ceremonia es un reflejo del espíritu de la unidad y la estabilidad de seguridad política para alentar el bienestar de las personas y el progreso nacional.

Además, la independencia indonesia es un reflejo de una larga lucha colectiva de los predecesores de la nación. La tarea de la próxima generación hoy es continuar manteniendo la soberanía y creando condiciones seguras y propicias para el desarrollo.

La serie de ceremonias incluyó la elevación de la bandera roja y blanca, la lectura de la pancasila y la lectura de la proclamación de la independencia indonesia. Este impulso también es una invitación para fortalecer el compromiso para mantener la integridad de la República de Indonesia y apoyar la visión de Indonesia EMAS 2045.

Para tener en cuenta, el que se desempeñó como comandante de la ceremonia fue Kombes Ferio Sano Ginting, quien actualmente se desempeña como Jefe del Diputado de la División de Seguridad de Conflictos y Transporte para la Seguridad y la Coordinación de Orden y el Orden del Ministerio de Relaciones Públicas de la República de Indonesia.

https://www.youtube.com/watch?v=dtmax8pwwho