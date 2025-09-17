El título de San Sebastián Buzz ‘Dance of the Living’ obtiene un trailer

El título de San Sebastián Buzz «Dance of the Living», el segundo largometraje de José Alayón, que se estrena el viernes en la nueva competencia de directores de San Sebastian, ahora tiene un primer trailer, compartido en exclusividad con Variedad por agente de ventas Bendito ventas de películas.

El trailer captura la doble atracción de la película. Uno es una introducción a la lucha de las Islas Canarias, Lucha canaria, una tradición ancestral que se remonta a los primeros colonos bereberes de las islas. En él, un luchador intenta obligar a su oponente a tocar el suelo con otra parte de su cuerpo que no sea sus pies. En una escena espectacular, un luchador carga hacia adelante, recogiendo a otro, Miguel, el protagonista del padre de la película, y simplemente lo arroja al suelo.

Unspooling en la explosiva isla canaria de Fuerteventura, la narrativa principal en el trailer y de hecho se dirige a Miguel y su hija Mariana que luchan por avanzar después de la muerte de su esposa y su madre Pilar, también luchador campeón. Todo su mundo es de la lucha canaria tradicional. Pero Miguel’s tiene una lesión crónica de rodilla y la ira de Mariana en el mundo la empuja a morder a un oponente. «Ella insultó a mi madre», afirmó Mariana. En realidad, Mariana siente que está insultando la memoria de su madre al no hacer la calificación en la lucha libre.

Los brotes adicionales acogen en el enorme torso de Miguel: Ayalón tiene una fascinación particular con los cuerpos, un sol brutal que golpea una cordillera cercana que parece una montaña en Marte, el polvo barrido por el viento, Mariana caminando a través de un paisaje desértico, mientras Miguel y Mariana intentan acudir a los términos de su pérdida. «Ayúdame», suplica Mariana. Pero durante gran parte de la película, Miguel está demasiado cerrada en su propio remordimiento para incluso ayudarse a sí mismo.

Alayón dice que se sintió atraído por la lucha canaria por su sentido de «autenticidad» y metáfora latente. «Esta metáfora, para resistir, para permanecer en sus pies, para aferrarnos, mantener el equilibrio, luchar me pareció muy poderosa. Es una idea que se puede traspasar a muchas narrativas, porque esta forma de lucha no está contenida para el deporte, sino en lo que continúa existiendo en la vida de estas personas después de que abandonan el anillo de lucha de Terrero».

Agregó: «La lucha canaria es quizás uno de los últimos espacios sobrevivientes de resistencia cultural en el archipiélago. Hay algo único en esta práctica que va mucho más allá del deporte. Ese espíritu, el orgullo tranquilo de mantener el terreno, al negarse, se ha convertido en la fuerza impulsora de mi película».

«Dance» está establecido en Tenerife con sede en Tenerife El viaje de las películas que Ayalón fundó en 2004 y cuyos créditos también incluyen el título de Première de Lav Diaz en Cannes «Magellan», el ganador del Double Malaga Fest de Macu Machín «The Undergrowth» y «Matadero», de «Sirât», el co-escritor Santiago Fillol.

La coproducción es Blond Indian Films, lanzada en Colombia por el director y diseñador de sonido colombiano Carlos Esteban García y el productor danés Katrin Pors. Coprodució el éxito de quince días de los directores de Cannes «Birds of Passage».

Los créditos tecnológicos clave incluyen al ACE DP Mauro Herce, director de fotografía del ganador del Premio del Jurado de Cannes «Sirât», que acaba de ser seleccionada como la entrada de los Oscar de España y un amigo de Alayón desde sus días en la escuela de cine en el EICTV de Cuba San Antonio de Los Banos.

«Dance of the Living» está escrita por Marina Alberti, quien dirigió «Aitana», y Samuel M. Delgado, director de la semana de la Semana de los Críticos de Venecia producidos por Ayalón «Llevan la muerte», ambas figuras clave en la floreciente escena cinematográfica de la isla canaria.

«Lo más importante que ha sucedido en el cine en las Islas Canarias es que las personas que tenían la necesidad de hacer películas, buscar una visión algo genuina y reflexionar sobre nosotros mismos, se han unido», dijo Alayón. Variedad.