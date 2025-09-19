El título de Neeraj Ghaywan, el título de Cannes ‘Found’ es la entrada del Oscar de la India

India ha elegido Neeraj Ghaywan‘s «Confinado«Como su presentación para la categoría internacional de películas en el 98º Premios de la AcademiaLa Federación de Cine de la India reveló el viernes.

El drama, que se estrenó en la sección Un cierto respeto de Cannes a principios de este año, Stars Ishaan KhatterVishal Jethwa y Janhvi Kapoor. Inspirado en el ensayo de 2020 del New York Times de Basharat Peer «Llevar a Amrit a casa», la película sigue a dos amigos de la infancia de un pequeño pueblo del norte de la India cuyo sueño compartido de unirse a la fuerza policial se desvanece contra el telón de fondo de las divisiones de castas, las tensiones religiosas y la desesperación del bloqueo pandémico.

«Un drama en el que las aspiraciones chocan con duras realidades políticas, su historia de jóvenes empobrecidos que intentan escapar de sus circunstancias demuestran ser una pieza de personaje conmovedora, así como una acusación asombrosa de la India moderna», el Variedad Dijo la revisión.

La decisión se produce un año después de que India seleccionó a «Laapataa Ladies» de Kiran Rao sobre el ganador del Premio de Cannes de Payal Kapadia «Todo lo que imaginamos como Light». Esa elección provocó un debate sobre si la Federación estaba pasando por alto películas con un fuerte impulso del festival internacional. En última instancia, «Laapataa Ladies» no pudo llegar a la lista corta de la Academia.

«Constado» cuenta con Martin Scorsese entre sus productores ejecutivos. La película fue nombrada segundo subcampeón del Premio TIFF People’s Choice en Toronto. Su selección sugiere que la federación se está recalibrando hacia títulos que equilibran la especificidad local con el alcance global.

India aún no ha ganado en la categoría de funciones internacionales, aunque ha ganado tres nominaciones: «Mother India» de Mehboob Khan (1957), «Salaam Bombay» de Mira Nair! » (1988) y «Lagaan» (2001) de Ashutosh Gowariker.

Las recientes entradas indias, incluidas «Last Film Show» de Pan Nalin y «Village Rockstars» de Rima Das hicieron olas en el circuito del festival. Si el «confinado en el hogar» puede convertir su aclamación crítica en la tracción del Oscar dependerá en gran medida de la estrategia de campaña, montada por Dharma Productions del productor Karan Johar, en los próximos meses.

Ghaywan, donde el debut «Masaan» se estrenó en Cannes en 2015, es visto como uno de los cineastas contemporarios más discretos de la India.