El titular de los Lakers está listo para mantener su rol a pesar del regreso del jugador clave

El Lakers de Los Ángeles se están preparando para darle la bienvenida de regreso a una pieza clave de la rotación, pero el inminente regreso de Rui Hachimura ha creado una arruga notable alrededor de la alineación titular.

Durante la ausencia de Hachimura, Jake LaRavia asumió un rol ampliado e hizo lo suficiente para posicionarse como un elemento fijo a corto plazo con la primera unidad.

Esa dirección fue confirmada efectivamente por el entrenador en jefe JJ Redick el domingo, quien indicó que Hachimura regresará con una restricción de minutos y es probable que inicialmente salga de la banca.

«Tendrá una restricción de minutos cuando regrese», Redick dicho. «Probablemente saldrá de la banca, similar a lo que hicimos con [Austin Reaves]cuando tenía restricción de minutos”.

Con ese plan en marcha, LaRavia parece preparado para mantener su puesto titular mientras los Lakers priorizan la continuidad mientras gestionan el regreso de Hachimura.

Jake LaRavia de los Lakers expone su caso en un papel ampliado

LaRavia ha sido uno de los principales beneficiarios de la ausencia de seis partidos de Hachimura, pasando a la alineación titular y registrando muchos minutos en la banda.

Ofreció producción ofensiva inmediata, anotando 21 y 26 puntos en victorias consecutivas sobre los Memphis Grizzlies para abrir el nuevo año, luego agregó 16 puntos y siete rebotes contra los Espuelas de San Antonio mientras anotaba cuatro triples.

Más allá de anotar, el jugador de 24 años ha brindado energía y actividad defensiva constante. En los seis partidos que Hachimura se perdió, LaRavia registró 12 robos, lo que ayudó a estabilizar una defensa de los Lakers que a menudo se ha visto obligada a realizar alineaciones improvisadas.

La división estadística entre sus roles resalta el impacto. En 21 partidos desde el banquillo esta temporada, LaRavia ha promediado 7,9 puntos, 3,4 rebotes, 1,6 asistencias y 1,0 robos en poco más de 21 minutos por partido.

Como titular, esos números han aumentado a 12,4 puntos, 5,7 rebotes, 2,3 asistencias y 1,8 robos en 15 partidos, y sus minutos aumentaron a 33,6 por noche. Su eficiencia también ha mejorado, lanzando un 48,6% desde el campo y un 34,8% desde tres en el rol titular.

Firmando por dos años, Acuerdo de 12 millones de dólares La temporada baja pasada, el delantero de 6 pies 7 pulgadas llenó una clara necesidad en la plantilla. Su versatilidad defensiva, espacio en el campo y voluntad de jugar dentro del flujo de la ofensiva han permitido a los Lakers mantener el equilibrio estructural junto a sus estrellas.

Esa confiabilidad ha cobrado mayor importancia dadas las continuas dificultades de la banca de Los Ángeles. Los Lakers actualmente ocupar el último lugar en la NBA en la banca anotando 24,9 puntos por partido, lo que hace que la producción en la parte superior de la rotación sea particularmente valiosa.

Profundidad de bienvenida de los anuncios de retorno de Rui Hachimura

Se espera que Hachimura sea disponible contra el Reyes de Sacramento después de ser retirado del informe de lesionesseñalando el final de su ausencia debido a una distensión en la pantorrilla derecha sufrida a fines del mes pasado.

Practicó plenamente durante el fin de semana y expresó confianza en su recuperación, aunque la autorización final dependía de las conversaciones con el cuerpo técnico.

«Estoy bien. Creo que han pasado casi dos semanas, así que mi pantorrilla está curada», Hachimura. dicho. «Estaba practicando aquí con la G League y tratando de estar saludable y mejorar, y mañana me siento bien».

Redick confirmado que Hachimura completó todos los aspectos de la práctica e incluso se quedó hasta tarde para realizar tiros adicionales, pero reiteró que los Lakers adoptarán un enfoque cauteloso.

Al igual que Austin Reaves a principios de esta temporada, se espera que Hachimura salga de la banca mientras supera su restricción de minutos. La reintegración medida refleja tanto la naturaleza de las lesiones en la pantorrilla como la historia de Hachimura con ellas.

Antes de caer, el jugador de 27 años había sido uno de los contribuyentes más confiables de los Lakers, promediando 12,7 puntos y 3,8 rebotes mientras disparaba al 52,1% desde el campo y un 44,5% desde el rango de tres puntos, el máximo de su carrera.

Recuperar a Hachimura, incluso en un rol limitado, ayudará a apuntalar una rotación que se ha visto al límite. Con LaRavia proporcionando una producción bidireccional constante y se espera que los jugadores lesionados aumenten gradualmente, los Lakers parecen posicionados para priorizar la profundidad y la continuidad en el futuro.