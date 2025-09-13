El tirador de Charlie Kirk no tiene antecedentes de enfermedad mental

Sábado 13 de septiembre de 2025 – 17:44 Wib
Washington, Viva – El gobernador Utah, Estados Unidos, Spencer Cox, el viernes, afirmó que no tenía información que muestre al sospechoso tiroteo contra activistas políticos conservadores Charlie Kirk tiene antecedentes de enfermedad mental.
Kirk murió en el hospital después de recibir un disparo en el cuello en un evento en la Universidad de Utah Valley el miércoles. La serie del presidente estadounidense Donald Trump mencionó asesinato Kirk como un momento oscuro para la nación y prometió encontrar a los responsables del incidente.
«Entonces, no tengo ninguna información sobre la enfermedad mental», dijo Cox a los periodistas cuando se les preguntó sobre el problema.
Cox reveló que el asesino no era un estudiante de la Universidad del Valle de Utah, y señaló que el hombre había vivido mucho tiempo con sus padres en la región de Washington, Utah.
Anteriormente ese día, el presidente Donald Trump dijo que el sospechoso en el caso de asesinato de Kirk había sido detenido por los agentes de la ley. El presidente también expresó su esperanza de que su asesino fuera sentenciado a muerte.
Mientras tanto, el New York Post informó que el sospechoso había sido identificado como nombrado Tyler Robinsonquien es un ciudadano de 22 años -old Utah. (Hormiga)
