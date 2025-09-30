El timbre llamado programa pro-personas se ve obstaculizado

Yakarta, Viva – Público invitado a unirse a sinergia con política gobierno. Porque se dice que las políticas pro-personas no pueden ver de inmediato los resultados en poco tiempo.

Esto fue revelado por el asesor experto de Golkar Party DPP Balitbang Henry Indraguna. Pidió al público que no fuera dirigido por narraciones negativas sobre el gobierno.

«Si la comunidad continúa siendo dirigida por zumbador O opiniones negativas, el programa pro-personas se verá obstaculizado «, dijo, el martes 30 de septiembre de 2025.

Además, también le recordó al público que fuera más crítico con las noticias de Hoaks que a menudo se dirige a los funcionarios públicos. Según él, esta nación puede avanzar si la comunidad brinda apoyo positivo para una política.

Uno de ellos es la política del Ministro de Energía y Recursos Naturales (ESDM) Bahlil Lahadalia. Él consideró que la política de Bahlil estaba a favor de los intereses de la gente.

«Debemos unirnos. Apoyar la política positiva de Pak Bahlil para la mejora del sector nacional de energía e inversión. De esa manera, el camino hacia Indonesia Gold 2045 se logrará más rápido», dijo nuevamente.