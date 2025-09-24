Beijing, Viva – Tifón Ragasa ha aterrizado en Porcelana Sur, miércoles 24 de septiembre de 2025, mientras que dos millones de personas han sido evacuadas como un esfuerzo para mitigar la emergencia del tifón más mortal del mundo.

Los esfuerzos de evacuación en el sur de China se llevaron a cabo después de que las autoridades dijeron que al menos 17 personas fueron asesinadas y faltaban más en TaiwánDespués de un lago se desbordó el martes, causando severas inundaciones en la parte oriental de la isla.

Los libros de dolor Aterrizando en la costa de la isla de granizo, la ciudad de Yanjiang en Guangdong alrededor de las 17:00 hora local (09.00 GMT) el miércoles, según los medios del gobierno chino.

tormenta Categoría 5, Ragasa es la tormenta más fuerte del mundo este año y ha estado furioso en el mar Porcelana Sur por días. Hacia el aterrizaje de la tormenta, 90 personas resultaron heridas en Hong Kong cuando la tormenta cruzó la costa, dijo la autoridad del hospital.

El tifón cruza la tierra con una velocidad de viento sostenible de 144 km/hora y una ráfaga más firme. Se espera que la velocidad del viento se debilite gradualmente a medida que la tormenta se mueve hacia el oeste por encima de la tierra, pero la lluvia caerá mucho y se moverá lentamente en la región durante los próximos días.

Aunque el estado de Ragasa se reveló de un súper tifón a un tifón severo el miércoles, el impacto se mantuvo muy destructivo, con la mayor velocidad del viento de 241 km/hora (150 mph) registrada aterrizada en la región de Taishan en la provincia de Guangdong, sudeste de China.

Ciudades en el sur de China, Zhuhai, Shenzhen y Guangzhou, todas están ubicadas en Guangdong, preparándose para enfrentar la intrusión del agua de mar desde el medio de la hora local.

En Zhuhai, la policía patrulló las calles con Sirene y Megafon, instó al público a permanecer en casa. El peligro de los deslizamientos de tierra también se emite en áreas montañosas en la provincia de Guangdong.

Todas las actividades de producción, escuelas, transporte público y operaciones comerciales se detuvieron el miércoles en varias regiones de la provincia de Guangdong, sur de China, cuando se acercó el tifón Ragasa.

Según la oficina central de Control de inundaciones, sequía y tifón en Zhanjiang, las escuelas suspendieron las actividades de enseñanza y aprendizaje desde el martes alrededor de las 3:00 p.m. hora local como medida preventiva. A partir del miércoles a las 15.00, también se suspenderá las actividades laborales, la producción, el transporte público y los negocios en todo Zhanjiang.

Se dice que los departamentos que manejan agua, electricidad, gas, comunicación, atención médica y respuesta de emergencia continúan operando. Las autoridades locales también apelaron a todas las demás actividades que podrían representar un riesgo de seguridad o poner en peligro al personal suspendido debido al tifón.

El tifón Ragasa, el 18 ° Typhoon este año, ingresó al Mar del Sur de China el lunes 22 de septiembre de 2025 por la noche y estaba a unos 170 kilómetros al sureste de Yangjiang el miércoles a las 10:00 hora local. Se espera que el tifón se mueva al noroeste con una velocidad de 20 km por hora y tierra el miércoles por la noche a lo largo de la zona costera entre Yangjiang y Zhajiang.

El Centro Nacional de Meteorología China mantiene el miércoles una advertencia naranja, la segunda advertencia más alta en el sistema de advertencia de clima codificado por el color de cuatro niveles en China, porque se espera que el tifón esté acompañado de fuertes lluvias y fuertes vientos.