El tifón Kalmaegi mata a cinco personas en Vietnam mientras Filipinas se prepara para una nueva tormenta







El tifón Kalmaegi azotó Vietnam el viernes con fuertes vientos y fuertes lluvias, que mataron al menos a cinco personas y causaron daños generalizados en las provincias centrales del país, informó la agencia de noticias AP. La tormenta se produjo poco después de que Kalmaegi azotara Filipinas, dejando decenas de muertos o desaparecidos.

A medida que las aguas de las inundaciones retrocedieron, comenzaron los trabajos de recuperación en ciudades y zonas industriales, y las autoridades y residentes retiraron los escombros y repararon los techos dañados de millones de afectados en todo el centro de Vietnam.

Los medios estatales informaron que cinco personas murieron (tres en Dak Lak y dos en las provincias de Gia Lai), mientras que otras tres seguían desaparecidas en Quang Ngai. Seis personas resultaron heridas, informó AP.

Cincuenta y dos casas se derrumbaron y casi 2.600 más sufrieron daños o les volaron los techos, incluidas más de 2.400 sólo en Gia Lai. Los cortes de energía afectaron a más de 1,6 millones de hogares.

En el FilipinasDonde Kalmaegi tocó tierra a principios de esta semana, el presidente Ferdinand Marcos Jr. declaró el jueves el estado de emergencia nacional mientras el país se preparaba para otra tormenta potencialmente poderosa, el tifón Fung-wong, llamado localmente Uwan, informó AP.

La oficina meteorológica dijo que Fung-wong podría expandirse hasta unos 1.400 kilómetros de diámetro antes de tocar tierra el domingo por la noche o la madrugada del lunes en la provincia norteña de Aurora, afectando potencialmente al área metropolitana de Manila, densamente poblada.

Tifón Kalmaegi Hasta ahora ha dejado al menos 188 muertos y 135 desaparecidos en Filipinas, según la Oficina de Defensa Civil. Más de medio millón de personas han sido desplazadas y casi 4,5 lakh han sido evacuadas a refugios. De ellos, más de 3,18 lakh permanecían en los refugios el jueves.

En Vietnam, muchas áreas informaron de árboles arrancados de raíz, líneas eléctricas dañadas y edificios derribados cuando el tifón Kalmaegi se debilitó hasta convertirse en tormenta tropical y avanzó hacia Camboya el viernes.

Fábricas en la provincia de Binh Dinh se perdieron los techos y el equipo resultó dañado debido a las inundaciones. En Quy Nhon, los residentes se despertaron con techos de metal corrugado y artículos domésticos esparcidos por las calles.

Cuando el cielo se despejó el viernes por la mañana, los residentes de la provincia de Dak Lak salieron a evaluar los daños. Las calles estaban llenas de ramas caídas y metales retorcidos, mientras que el agua fangosa aún se acumulaba en áreas bajas donde los ríos habían crecido a alturas récord durante la noche. Los comerciantes arrastraban productos empapados para secarlos al sol, y las familias barrían el barro de las puertas y reparaban las tejas faltantes.

Kalmaegi golpeó mientras la región central de Vietnam aún se estaba recuperando de las inundaciones causadas por lluvias récord. Autoridades dijo que más de 537.000 personas fueron evacuadas, muchas de ellas en embarcaciones, ante el aumento de las aguas y la amenaza de deslizamientos de tierra. Se pronosticó que la tormenta arrojaría hasta 24 pulgadas de lluvia en algunas áreas antes de avanzar hacia Laos y el noreste de Tailandia más tarde el viernes.

Tres pescadores fueron reportados como desaparecidos el jueves después de que su barco fuera arrastrado por fuertes olas cerca de la isla Ly Son, frente a la provincia de Quang Ngai. Las operaciones de búsqueda fueron suspendidas posteriormente debido al empeoramiento del tiempo, dijeron los medios estatales.

Filipinas sufre unos 20 tifones y tormentas cada año, lo que la convierte en uno de los países más propensos a sufrir desastres del mundo. Vietnam, azotado por alrededor de una docena de tormentas al año, ha soportado una serie implacable este año. El tifón Ragasa provocó lluvias torrenciales a finales de septiembre, seguido de los tifones Bualoi y Matmo, que en conjunto dejaron más de 85 personas muertas o desaparecidas y causaron daños estimados en 1.360 millones de dólares.

Científicos advierten que el calentamiento del clima está intensificando las tormentas y las precipitaciones en todo el sudeste asiático, lo que hace que las inundaciones y los tifones sean cada vez más frecuentes y destructivos.

(Con entradas AP)





