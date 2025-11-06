El tifón Kalmaegi causa estragos en el centro de Filipinas; 114 muertos, 127 desaparecidos







Funcionarios filipinos dijeron el miércoles que el número de muertos por las inundaciones generalizadas y la devastación causada por Tifón Kalmaegi en la región central del país ha aumentado a al menos 114 y otras 127 personas están desaparecidas, muchas de ellas en una provincia muy afectada que aún se recupera de un terremoto mortal.

Bernardo Rafaelito Alejandro IV, administrador adjunto de la Oficina de Defensa Civil, dijo que la mayoría de las muertes se reportaron en la provincia central de Cebú, que fue azotada por Kalmaegi el martes, provocando inundaciones repentinas y provocando el desbordamiento de un río y otras vías fluviales.

Kalmaegi se alejó de la provincia occidental de Palawan hacia el Mar de China Meridional antes del mediodía del miércoles y se dirigía hacia Vietnam, según los meteorólogos.

Entre los muertos había seis personas que murieron cuando un fuerza aérea filipina Un helicóptero se estrelló el martes en la provincia sureña de Agusan del Sur. La tripulación se dirigía a brindar ayuda humanitaria a las provincias azotadas por Kalmaegi, dijo el ejército. No dio la causa del accidente.

La provincia central es la más afectada por la tormenta

Los funcionarios provinciales dijeron que Kalmaegi provocó inundaciones repentinas y provocó el crecimiento de un río y otras vías fluviales. Las inundaciones resultantes envolvieron comunidades residenciales, lo que obligó a los sorprendidos residentes a trepar a sus techos, donde suplicaron desesperadamente ser rescatados cuando las aguas crecieron, dijeron las autoridades.

La Cruz Roja de Filipinas recibió muchas llamadas de personas que necesitaban ser rescatadas de sus tejados en Cebú, dijo el martes su secretaria general, Gwendolyn Pang. Al menos 49 personas se ahogaron en las inundaciones y otras murieron como resultado de deslizamientos de tierra y caída de escombros en Cebú, donde se reportó la desaparición de 13 personas, dijo la Oficina de Defensa Civil.

Añadió que otras 62 personas fueron reportadas como desaparecidas en las provincias centrales de Negros Occidental y Negros Oriental, ubicadas cerca de Cebú.

«Hicimos todo lo que pudimos para combatir el tifón, pero hay cosas realmente inesperadas, como inundaciones repentinas», dijo por teléfono a The Associated Press la gobernadora de Cebú, Pamela Baricuatro.

Caloy Ramírez, un rescatista voluntario, dijo que la inundación masiva provocada por el tifón convirtió el martes una comunidad residencial de lujo a orillas del río en la ciudad de Cebú en una escena irreconocible de vehículos todoterreno derribados y casas en desorden.

Los residentes dijeron que el agua inundó los primeros pisos de sus casas en sólo unos minutos, lo que los hizo trepar a los pisos superiores o a los tejados presa del pánico.

«Siempre esperamos lo peor y lo que vi ayer fue lo peor», dijo Ramírez a la AP. Describió cómo los rostros de los residentes desesperados se iluminaban cuando se daban cuenta de que estaban siendo rescatados.

Crece la preocupación por los proyectos de control de inundaciones

Los problemas pueden haber empeorado por años de extracción que causaron la obstrucción de los ríos cercanos, que se desbordaron, y proyectos deficientes de control de inundaciones en la provincia de Cebú, dijo Baricuatro. Un escándalo de corrupción que involucra proyectos de control de inundaciones deficientes o inexistentes en Filipinas ha provocado indignación pública y protestas callejeras en los últimos meses.

Cebú, una bulliciosa provincia de más de 2,4 millones de habitantes, declaró el estado de calamidad para permitir a las autoridades desembolsar fondos de emergencia más rápidamente. Cebú todavía se estaba recuperando de un terremoto de magnitud 6,9 el 30 de septiembre que dejó al menos 79 personas muertas y miles de desplazados cuando las casas se derrumbaron o sufrieron graves daños.

Miles de residentes del norte de Cebú que fueron desplazados por el terremoto fueron trasladados a refugios de evacuación más resistentes desde tiendas de campaña endebles antes de que llegara el tifón, dijo Baricuatro. Las ciudades del norte devastadas por el terremoto en su mayoría no se vieron afectadas por las inundaciones generadas por Kalmaegi, añadió.

Kalmaegi se dirige hacia Vietnam y Tailandia

Antes de que Kalmaegi tocara tierra, las autoridades dijeron que más de 387.000 personas habían sido evacuadas a zonas más seguras en las provincias orientales y centrales de Filipinas.

A los ferries y barcos pesqueros se les prohibió aventurarse en mares cada vez más agitados, lo que dejó varados a más de 3.500 pasajeros y conductores de camiones de carga en casi 100 puertos marítimos, dijo la guardia costera. Se cancelaron al menos 186 vuelos nacionales.

Filipinas es azotada por unos 20 tifones y tormentas cada año. El país también es azotado con frecuencia por terremotos y tiene más de una docena de volcanes activos, lo que lo convierte en uno de los países más propensos a sufrir desastres del mundo.

El centro de Vietnam, todavía recuperándose de días de lluvias récord que provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, se preparaba para más lluvias fuertes a medida que se acerca Kalmaegi.

Los barcos pesqueros regresaron a la costa mientras las autoridades locales preparaban planes de evacuación, aseguraban refugios y almacenaban alimentos, informaron los medios estatales.

