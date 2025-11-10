El tifón Fung-wong se aleja de Filipinas y deja ocho muertos







El tifón Fung-wong salió del noroeste Filipinas el lunes después de provocar inundaciones y deslizamientos de tierra, cortar el suministro eléctrico en provincias enteras, matar al menos a ocho personas y desplazar a más de 1,4 millones de residentes, informó la agencia de noticias AP.

Se pronosticó que el tifón se dirigiría al noroeste, hacia Taiwán.

Fung Wong azotó la región norte de Filipinas incluso cuando el país aún se estaba recuperando de la devastación causada por el tifón Kalmaegi, que dejó al menos 224 personas muertas en las provincias centrales el martes antes de llegar a Vietnam, donde al menos cinco personas murieron, informó AP.

El tifón tocó tierra en la provincia nororiental de Aurora el domingo por la noche como una súper tormenta, con vientos sostenidos de hasta 185 kilómetros por hora (115 mph) y ráfagas que alcanzaron los 230 kph (143 mph).

La tormenta de 1.800 kilómetros (1.100 millas) de ancho se debilitó a medida que arrasaba las provincias montañosas del norte y las llanuras agrícolas durante la noche, antes de alejarse de la provincia de La Unión hacia el Mar de China Meridionalsegún los pronosticadores estatales, informó AP.

Las autoridades informaron que una persona se ahogó en inundaciones repentinas en la provincia oriental de Catanduanes, mientras que otra murió en la ciudad de Catbalogan en la provincia oriental de Samar cuando su casa se derrumbó.

En la provincia norteña de Nueva Vizcaya, tres niños murieron en dos deslizamientos de tierra separados y otros cuatro resultaron heridos, dijo la policía a AP. Una persona mayor murió en un deslizamiento de tierra en Barlig, una ciudad en el norte de la provincia montañosa, dijeron las autoridades.

Otro deslizamiento de tierra en la ciudad de Lubuagan, en la cercana provincia de Kalinga, mató a dos aldeanos, mientras que otros dos fueron reportados como desaparecidos, dijeron funcionarios provinciales el lunes por la noche.

Más de 1,4 millones de personas se trasladaron a refugios de emergencia o a casas de familiares antes de que el tifón tocara tierra, y alrededor de 318.000 permanecían en centros de evacuación el lunes.

Fuertes vientos y fuertes lluvias inundaron al menos 132 aldeas del norte, incluida una donde los residentes quedaron atrapados en sus techos cuando las aguas crecieron rápidamente. Alrededor de 1.000 casas resultaron dañadas, dijo Bernardo Rafaelito Alejandro IV, de la Oficina de Defensa Civil, y agregó que las carreteras bloqueadas por los deslizamientos de tierra serán despejadas a medida que mejore el tiempo el lunes.

«Si bien el tifón ha pasado, sus lluvias todavía representan un peligro en ciertas áreas del norte de Luzón, incluida la zona metropolitana de Manila», dijo Alejandro. «Hoy emprenderemos operaciones de rescate, socorro y respuesta a desastres».

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., declaró el jueves el estado de emergencia debido a la devastación generalizada causada por Kalmaegi y los daños esperados por Fung-wong, también llamado Uwan en Filipinas.

Los ciclones tropicales con vientos sostenidos de 185 kph (115 mph) o más se clasifican como súper tifones en Filipinas, para resaltar la urgencia asociada con tales fenómenos climáticos extremos.

Filipinas no ha solicitado asistencia internacional tras la devastación causada por Kalmaegi, pero el Secretario de Defensa, Gilbert Teodoro, dijo que Estados UnidosEl país, aliado desde hace mucho tiempo del tratado, y Japón estaban dispuestos a prestarle ayuda.

Las autoridades anunciaron que las escuelas y la mayoría de las oficinas gubernamentales permanecerían cerradas los lunes y martes. Más de 325 vuelos nacionales y 61 internacionales fueron cancelados durante el fin de semana y el lunes, mientras que más de 6.600 pasajeros y trabajadores de carga quedaron varados en los puertos después de que la guardia costera prohibiera a los barcos navegar debido al mar embravecido.

Filipinas sufre cada año una veintena de tifones y tormentas. El país también experimenta frecuentes terremotos y tiene más de una docena de volcanes activos, lo que lo convierte en una de las naciones más propensas a sufrir desastres del mundo.

