El tifón Bualoi mata a nueve en Vietnam antes de debilitarse en la tormenta







Fuertes lluvias y fuertes vientos del tifón Bualoi inundaron caminos, derribaron techos y causaron al menos nueve muertes en el centro Vietnam Antes de que se debilitara a una tormenta que se mudó el lunes a Laos, informaron los medios estatales.

La tormenta atravesó las comunidades, las casas dañinas, las escuelas y los postes de energía, barriendo puentes temporales e inundación de caminos y cruces de bajas aguas en varias provincias. Las inundaciones en las ciudades sumergieron vehículos, y muchas comunidades de las tierras altas fueron cortadas.

Los medios estatales dijeron que los equipos de rescate estaban buscando a 17 pescadores desaparecidos.

Los pronosticadores en Vietnam dijeron que a las 10 de la mañana del lunes, el centro de la tormenta estaba sobre tierra cerca de la frontera de Nghe, una provincia y Laos, con vientos de 74 km / h. Dijeron que empujaría profundamente al centro de Laos.

Las autoridades fundamentaron botes de pesca y operaciones suspendidas en cuatro aeropuertos costeros.

Más de 347,000 casas perdieron poder antes del tifón tocó tierra justo después de la medianoche del domingo. Las fuertes ráfagas arrancaron techos de las casas a lo largo de las carreteras y los pilares de concreto derrocados.

Vietnam evacuó miles de provincias centrales y del norte a medida que la tormenta se acercaba más rápido de lo esperado. Llegó a tierra en la provincia costera del norte de Ha Tinh alrededor de las 12.30 a.m., trayendo vientos de hasta 133 km / h, marejadas tormentas de más de un metro y fuertes lluvias.

Bualoi causó 20 muertes en Filipinas desde el viernes. Obligó a unas 23,000 familias a evacuar a más de 1400 refugios de emergencia. Es la segunda tormenta importante en amenazar a Asia en una semana. El tifón Ragasa, uno de los más fuertes en golpear en años, dejó al menos 28 muertes en Filipinas y Taiwán antes de tirar tierra en China y disiparse el jueves sobre Vietnam.

