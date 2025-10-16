¡El tiempo previsto para el viernes 17 de octubre de 2025 será caluroso! Surabaya se siente como 47 grados





Jacarta – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) predecir clima El calor seguirá afectando a la mayor parte de Indonesia el viernes 17 de octubre de 2025. Según los resultados del seguimiento, la ciudad de Surabaya volvió a registrar la temperatura más alta de 35°C, pero la temperatura sentida por el público alcanzó los 47°C por la mañana entre las 07.00 y las 10.00 horas.

Este fenómeno de temperatura de «sentir más calor» se llama índice de calor, que es una combinación de alta temperatura del aire y humedad, lo que hace que el cuerpo humano sienta una sensación de calor que excede la temperatura real. BMKG explicó que este tipo de condición ocurre comúnmente antes de la transición a la temporada de lluvias, cuando la nubosidad aún es mínima y la radiación solar directa se siente en la superficie. ¡Vamos, desplázate más!

En general, se espera que el clima en la mayoría de las principales ciudades de Indonesia sea de soleado a nublado, pero dos ciudades tienen el potencial de experimentar lluvias de ligeras a moderadas, a saber, Pekanbaru y Tanjung Pinang.

Los siguientes son pronósticos detallados de la temperatura del aire y la temperatura percibida (índice de calor) en 34 ciudades importantes de Indonesia, citados por el sitio web oficial de BMKG.

Página siguiente BMKG insta al público a aumentar la conciencia sobre el impacto de las altas temperaturas, especialmente en áreas con índices de calor extremos como Surabaya, Semarang y Kupang.









