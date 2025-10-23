El tiempo del costoso veterinario de los Canadiens en Montreal podría estar terminando

A Montréal El tiempo del delantero veterano de los Canadiens con el equipo podría estar llegando a su fin. Este delantero veterano ha estado en el estante una vez más al comienzo de esta temporada y es posible que se enfrente a una larga ausencia.

El delantero en cuestión es Patrik Laine. La última vez que jugó para el club fue durante la victoria en tiempo extra contra el Depredadores de Nashville el jueves pasado. Jugó poco más de 12 minutos y no lució particularmente impresionante.

Laine es oficialmente el día a día. Sin embargo, según Patrick Friolet de RDSEl extremo finlandés ha buscado una segunda opinión sobre su lesión. No está claro cuál es exactamente esa lesión. Laine está fuera por una lesión en la parte inferior del cuerpo.

PuckPedia también citó el informe de Eric Engels de que Laine está buscando dicha segunda opinión y podría estar relacionada con una lesión de rodilla que sufrió durante la pretemporada de los Canadiens el año pasado.

Patrik Laine ha buscado una segunda opinión sobre su lesión en la parte inferior del cuerpo. Veremos a dónde lo lleva eso. Todavía figura como día a día. —Eric Engels (@EricEngels) 22 de octubre de 2025

El ex segundo seleccionado global sufrió una colisión rodilla con rodilla durante un juego de pretemporada el otoño pasado, lo que lo mantuvo fuera de la alineación para comenzar la temporada. Laine regresó a finales de noviembre pasado y parecía bastante productiva. Marcó 20 goles a pesar de jugar sólo 52 partidos.

El jugador de 27 años tiene sólo un gol en cinco partidos esta temporada con los Canadiens y se encuentra en el último año de su actual contrato de cuatro años. Con jugadores más jóvenes como Ivan Demidov y Zack Boduc presionando por más tiempo en el hielo, podría ser que el tiempo de Laine esté llegando a su fin en Montreal.

El club estará ansioso por recibir más noticias sobre la lesión de Laine y cuál puede ser el pronóstico.

Los canadienses pueden dejar Laine

Esta temporada es el último año del tope salarial de $8.7 millones de Laine en los libros de los Canadiens. El contrato parecía factible para Montreal hace un par de temporadas, ya que no se esperaba que los Habs tuvieran competencia todavía.

Sin embargo, eso cambió la temporada pasada cuando los Canadiens llegaron a los playoffs. Ahora, el contrato de Laine parece una especie de lastre. Los Habs hicieron una serie de movimientos, incluido canjear el contrato de Carey Price, sólo para dejar suficiente espacio salarial para esta temporada.

Dado que Laine se convertirá en UFA este verano, es poco probable que los Canadiens lo traigan de regreso. Quizás Montreal pueda considerar otra oferta a un precio considerablemente reducido. Sin embargo, eso puede parecer poco probable ya que Laine no es el típico jugador de cuarta línea.

Además, su historial de lesiones puede ser una apuesta demasiado grande para los Canadiens en este momento. Una Laine completamente sana y productiva es un arma peligrosa. Pero ese no parece ser el caso, cualquiera más el que alguna vez fue un goleador súper talentoso.

Habs podría obtener algo de alivio si Laine llega a LTIR

Los Canadiens podrían obtener algo de alivio si Patrik Laine pasa a LTIR. Los Habs podrían cambiar todo su límite a LTIR si fuera necesario. Esa situación podría ayudar a los Canadiens a llenar los huecos en su plantilla, como conseguir un 2C.

Es posible que los Habs también quieran sumergirse en el mercado de porteros para conseguir una tercera opción. Además, es posible que el equipo quiera encontrar profundidad adicional entre los seis últimos delanteros. Entonces, sus actuales $4 millones en espacio salarial más los $8.7 millones de Laine podrían ser de gran ayuda para conseguir las piezas que el equipo necesita para completar la plantilla.