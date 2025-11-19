El tiempo de toque de LeBron alcanza un mínimo histórico en su debut en la temporada número 23 de la NBA

Lebron James hizo historia el martes por la noche al convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en jugar en 23 temporadas, pero el Lakers de Los Ángeles‘ 140-126 victoria sobre el jazz de utah reveló un hecho más sorprendente: el cuatro veces Jugador Más Valioso está tocando la pelota de baloncesto menos que nunca.

James, que cumplirá 41 años el próximo mes, regresó de una ausencia de 14 juegos debido a una irritación del nervio ciático y registró una de las noches de menor volumen de anotaciones de su carrera, pero su fallecimiento impulsó la salida ofensiva más productiva de la temporada de los Lakers.

De acuerdo a Dave McMenamin de ESPNdatos de seguimiento de GenioIQ mostró que James promedió sólo 2,46 segundos por toque, el promedio más corto que ha tenido en cualquier juego desde NBA El seguimiento de jugadores comenzó en 2013-14.

Esa longitud de toque microscópica representa un cambio radical para uno de los jugadores más dominantes del balón de la liga, lo que indica una nueva ofensiva de los Lakers construida alrededor Luka Donciccon James operando como el conector definitivo en lugar del motor principal.

James establece el mínimo tiempo de contacto en su carrera mientras los Lakers obtienen el máximo de la temporada

A pesar de casi poner fin a su racha de partidos consecutivos con anotaciones de dos dígitos, James repartió 12 asistencias, facilitando una ofensiva de los Lakers que anotó 140 puntos, el máximo de la temporada. Su única bandeja en el tercer cuarto preservó su racha récord de 1.293 juegos consecutivos con al menos 10 puntos, todos los juegos que ha jugado desde el 6 de enero de 2007.

James terminó con 11 puntos, 12 asistencias y 4 de 7 tiros en 30 minutos. Solo hizo un tiro en el primer cuarto y no anotó hasta el minuto 8:20 del segundo cuarto.

Sus dos primeros triples le permitieron superar a Reggie Miller en el sexto lugar en la lista de triples de todos los tiempos de la NBA.

LeBron ‘desinteresado’

El entrenador en jefe de los Lakers, JJ Redick, elogió la disposición de James para mover el balón.

“Muy desinteresado toda la noche” Redick dijo. «No lo forcé… tomó sus impulsos y sus tiros cuando estaban allí».

Mientras James orquestaba, Dončić fue el punto focal, anotando 37 puntos con 11 de 22 tiros, incluidos 17 en el tercer cuarto, junto con 10 asistencias. Dončić elogió el impacto único de James.

«Él hace cosas que otras personas no pueden hacer» Doncic dijo. «Él está aquí para ayudarnos a todos».

El partido pareció confirmar el cambio de identidad de la franquicia: Dončić es el nuevo motor ofensivo y James lo está optimizando.

«La defensa le va a prestar atención… y pensé que tomó muchas buenas decisiones esta noche», dijo Redick sobre James.

Encajar, no equipar

En una entrevista posterior al partido, James respondió a las preguntas sobre si su regreso podría perturbar a los Lakers, que abrieron la temporada 10-4 sin él.

«Puedo encajar con cualquiera» James dijo. «Ni siquiera entiendo por qué era una pregunta».

James admitió que el acondicionamiento fue un desafío después de casi siete meses sin acción en el juego.

«Sentía mis pulmones como los de un bebé recién nacido», dijo. “Cogí mi segundo aire, cogí mi tercer aire”.

Los jugadores de rol de los Lakers florecieron con James como iniciador del pase primero:

Los números, el entrenador y su nuevo coprotagonista apuntan a la misma conclusión: en su temporada número 23, James se está reinventando nuevamente, esta vez con el menor dominio del balón de toda su carrera.