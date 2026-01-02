El tiempo de pago de la tarifa del Hajj de la Fase II está abierto hasta el 9 de enero de 2026, estos son los criterios para la congregación

Jacarta – Ministerio del Hajj y la Umrah anunció la apertura de la segunda fase del período de pago de los costos de viaje del Hajj (Bipih) 1447 Hijriah/2026 AD, que durará una semana, del 2 al 9 de enero de 2026.

El director de Servicios Nacionales de Hajj del Ministerio de Hajj y Umrah, Nurchalis, dijo que la apertura de esta segunda fase es una oportunidad para que los peregrinos que cumplan con ciertos criterios paguen Bipih para asegurar la salida durante la temporada de Hajj de este año.

«Se recomienda a la congregación que realice los pagos inmediatamente. Después de eso, la congregación puede prepararse para el proceso de pasaporte, vuelo y visa», dijo Nurchalis en Yakarta el viernes.

Explicó que esta etapa estaría destinada a cinco categorías, a saber peregrinos aquellos que no pudieron pagar la etapa anterior durante el período de pago, compañeros de peregrinos ancianos del Hajj.

Ilustración de la peregrinación Hajj. Foto : VIVA.co.id/Muhammad Faidurrahman (Kalimantan del Sur)

Luego, los peregrinos del Hajj con discapacidades y sus acompañantes, los peregrinos del Hajj separados de su mahram o familia, y los peregrinos del Hajj que son los siguientes en la fila (reserva).

Nurchalis hizo un llamamiento a la congregación para que garantice inmediatamente su estado de salud como requisito principal antes de realizar transacciones en el Banco Aceptador de Depósitos (BPS) Bipih.

Para facilitar la verificación, los peregrinos pueden ver la lista de nombres con derecho a recibir pagos en la segunda etapa por provincia, así como el estado de salida de forma independiente a través del sitio web oficial del Ministerio del Hajj y la Umrah (www.haji.go.id).

«Pedimos a la congregación que continúe monitoreando la información sólo de los canales oficiales del Ministerio de Hajj y Umrah y realice pagos inmediatamente antes de que finalice el plazo del 9 de enero de 2026 para que el proceso de administración de documentos y visas pueda procesarse de inmediato», dijo Nurchalis.

Mientras tanto, para los peregrinos del Hajj de las provincias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental que tienen derecho a pagar en la primera etapa, el Ministerio del Hajj y la Umrah todavía brinda la oportunidad de pagar en la segunda etapa.

Esta forma de relajación se da como una forma de apoyo del gobierno a las condiciones objetivas de los peregrinos afectados por situaciones de emergencia y para garantizar el derecho de los peregrinos a continuar realizando el Hajj.

Durante la primera fase del pago, el progreso del pago alcanzó el 73,99 por ciento o 149.159 personas lo habían pagado. Gastos del Hayy.

Las tres provincias con los mayores porcentajes son Kalimantan Central (88,88 por ciento), Bangka Belitung (84,36 por ciento) y Sulawesi del Sur (84,28 por ciento). Las tres provincias con el porcentaje más bajo son Aceh (56,58 por ciento), Sulawesi del Norte (58,04 por ciento) y Gorontalo (59,73 por ciento). (Hormiga)