El tiempo de altavoz de Delhi se extendió hasta las 12 de la mañana para Navratri, Ramlila, Durga Puja







Primer ministro de Delhi Rekha Gupta El martes, dijo que los altavoces que se usan durante Ramlila, Durga Puja y otros eventos culturales religiosos en la capital nacional ahora se pueden usar hasta la medianoche.

El primer ministro dijo que la extensión de tiempo tiene como objetivo permitir que los festivales hindúes de Delhi continúen sin restricciones de tiempo, similar a las celebraciones en otros estados.

En declaraciones a los periodistas, Rekha Gupta dijo: «Siempre me di cuenta de que nuestros festivales hindúes enfrentan dificultades, porque Ramlila o Durga Puja nunca pueden terminar a las 10 pm. Cuando Dandiya puede continuar toda la noche. GujaratCuando los eventos pueden ocurrir toda la noche en otros estados, ¿por qué no puede ser lo mismo para la gente de Delhi? Así que esta vez hemos dado permiso a todos los Ramlilas, Durga Pujas y los festivales culturales religiosos para continuar hasta las 12 de la mañana … «

El festival Navratri de nueve días se celebra con gran devoción en todo el país.

Cada día, durante este festival de nueve días, se dedica a una forma diferente de la diosa, simbolizando varios aspectos de la fuerza, la compasión y la sabiduría. Durante el transcurso de nueve días, los devotos participan en el ayuno, el canto de las canciones devocionales y participan en bailes tradicionales como Garba y Dandiya, creando una atmósfera alegre.

Más temprano en el día, primer ministro Narendra Modi rezó a la diosa Brahmacharini el segundo día del festival de Navratri de nueve días y buscó bendiciones de la diosa para todos los devotos.

En una publicación sobre X, el primer ministro Modi escribió: «¡En este Navratri, hoy, millones de saludos a los pies de Maa Brahmacharini! Que la Diosa Madre bendiga a todos sus devotos con coraje y moderación». Para marcar la ocasión, el primer ministro Modi también compartió un Devi Stuti (cánticos espirituales) en su plataforma X.

Sharadiya Navratri es un festival hindú vibrante y sagrado que abarca nueve noches, celebrando la divina energía femenina encarnada por la diosa Durga. Observado en el mes lunar de Ashwin, este festival está marcado por una ferviente adoración, rituales elaborados y actuaciones culturales.

