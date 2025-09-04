El thriller ‘Run’ de Uwe Boll recogido por Quiver para Norteamérica, Reino Unido

Distribución ha adquirido los derechos de América del Norte y el Reino Unido a GritarEl thriller migrante «Run», protagonizado por Amanda Plummer, James Russo («Tulsa King») y Ulrich Thomsen («Linternas»).

La película está programada para un estreno en el mercado con el elenco y la tripulación en este año AFM en Los Ángeles. Quiver lanzará «Run» digitalmente en América del Norte y el Reino Unido el 14 de noviembre, con Phars Film con sede en Dubai que lo distribuye en Asia occidental y el Minostar de Alemania que libera el día y la fecha de Pic digitalmente en el resto del mundo, lo que convierte en uno de los raros lanzamientos globales en el espacio independiente.

«Estamos emocionados de tener un verdadero lanzamiento global para nuestra película ‘Run'», dijo Boll. «Lanzar la película en más de 100 países simultáneamente es el futuro en un mundo en el que cada película está a solo un clic de distancia».

Ulrich Thomsen en «Run»

Stock de axel

«Run» examina cómo las olas migrantes en curso en Europa están cambiando la vida de todos los involucrados, desde los propios migrantes hasta los contrabandistas, la policía local, los dueños de negocios y los turistas.

Boll dirigió y produjo «Run», con la producción ejecutiva de Michael Roesch. La película fue filmada en la isla croata de KRK el año pasado, llenada por el antiguo DP Mathias Neumann de Boll.

El elenco del conjunto también incluye al nominado al Oscar Barkhad Abdi («Capitán Phillips»), Costas Mandylor (franquicia «Saw»); Daniel Sauli («The Deuce»); Sammy Sheik («American Sniper»), Hannah Balogun; Michel Quissi; y Kristen Renton, que protagonizó la última película de Boll, «First Shift».

Del mismo modo, distribuido por Quiver, «First Shift» demostró un gran éxito en Paramount+, donde permaneció en el top 10 durante más de 20 semanas.

«No podríamos estar más felices de compartir finalmente nuestra película ‘Run’ con el público de todo el mundo, y estamos seguros de que los espectadores de todo el mundo amarán este fuerte thriller con sus actuaciones apasionantes tanto como nosotros», dijo Roesch.

El copresidente de Quiver, Berry Meyerowitz, agregó: «Estamos encantados de continuar nuestra larga colaboración con UWE y llevar su última película ‘Run’ a su enorme base de admiradores y muchas audiencias nuevas en América del Norte».

Larry Greenberg negoció el acuerdo en nombre de Quiver, que ha trabajado con Boll y Roesch en numerosas películas desde «Postal» de 2007.

Martillo en «Ciudadano Vigilante»

Stock de axel

Mientras se está preparando «Run» para su lanzamiento, la próxima película de Boll y Roesch, «Citizen Vigilante», con Armie Hammer, acaba de terminar la postproducción y también se proyectará a los compradores estadounidenses e internacionales en AFM.