El thriller policial de la BBC ‘Virdee’ cierra varios acuerdos

Derechos de Cineflix ha anunciado múltiples acuerdos internacionales para el bbc Un thriller policial en horario estelar, “Virdee”, en mipcom.

La serie ha sido comprada por Canal+ (Países Bajos), SVT (Suecia), Filmin (España), Britbox para sus plataformas en Noruega, Finlandia y Dinamarca, y BBC Studios para sus plataformas BBC First y BBC Player en Asia. Las últimas ventas se producen tras acuerdos con SBS (Australia) y Media4Fun (Polonia).

“Virdee”, basada en las novelas más vendidas de AA Dhand, sigue a Harry Virdee, interpretado por Staz Nair (“Rebel Moon”), un policía de Bradford que persigue a un asesino en serie. Su vida personal es un caos: su familia lo ha repudiado por cruzar una división religiosa al casarse con Saima, interpretada por Aysha Kala (“Criminal Record”), una mujer a la que ama más que a nadie ni a nada.

Cuando el asesino secuestra al hijo de un jefe de policía local y pide rescate por toda la ciudad, Harry se da cuenta de que necesitará la ayuda de su cuñado Riaz (interpretado por Vikash Bhai, que estuvo en “Crossfire” y “Limbo”), un capo de la droga que dirige el cartel más grande del condado. Unidos en una alianza que podría arruinarlos a ambos, Harry debe tomar una decisión: salvarse a sí mismo y a su familia o salvar su ciudad.

“Virdee” está adaptada para la pantalla por AA Dhand y los directores son Mark Tonderai (“Gotham”, “Doctor Who”, “Foundation”), Milad Ami (“Bullshit”, “When the Dust Settles”) y Mo Ali (“Hijack”, “Cobra”).

Los productores ejecutivos son Paul Trijbits (“Jane Eyre”, “The Casual Vacancy”, “Saving Mr Banks”) de Magical Society, AA Dhand, Jo McClellan de la BBC y James Durie y Tom Misselbrook de Cineflix Rights. La serie está producida por Stella Nwimo (“Nuclear”, “The London Mob”) y Himesh Kar (“Walk With Me”, “The Bengali Detective”).

“Virdee” es una producción de Magical Society para BBC One y BBC iPlayer en asociación con Screen Yorkshire. Cineflix Rights es el socio exclusivo de distribución mundial.

Tom Misselbrook, vicepresidente senior de desarrollo de guiones de Cineflix Rights, dijo: «La narración de alto octanaje de «Virdee» está demostrando ser un verdadero éxito entre los espectadores, estamos encantados de ver un mayor impulso para la serie con estas ventas de Mipcom».

El acuerdo con Canal+ fue negociado por Lucy Rawson, vicepresidenta de ventas para Benelux, Europa central y oriental y el sur del Mediterráneo de Cineflix Rights. Los acuerdos con SVT y Britbox fueron negociados por Sandra Piha, vicepresidenta senior de ventas panregional, Reino Unido, Irlanda y Escandinavia. El acuerdo con Filmin estuvo mediado por Sabrina Ayala, consultora de ventas para Iberia, Italia, Europa francófona y Canadá francés; y el acuerdo con la BBC fue negociado por Chris Bluett, vicepresidente senior de ventas para Asia Pacífico.