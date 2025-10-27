El thriller negro flamenco ‘Night Creatures’ recogido por Picture Tree

Imagen Árbol Internacional ha adquirido los derechos de venta internacional, excluyendo Benelux, del thriller negro flamenco “Night Creatures” (Nachtvlinders), dirigido por Indra Siera (“Old Belgium”, “Professor T.”). La película se presentará a los compradores internacionales en el próximo American Film Market.

Kinepolis Film Distribution estrenará la película en Benelux el 5 de noviembre.

“Night Creatures” está basada en el bestseller internacional “Le Monte Charge” (Pájaro en jaula) del autor francés Frédéric Dard. La novela ha sido publicada en varios idiomas, incluidos inglés, español e italiano.

La película se centra en Dylan, quien está decidido a dejar atrás su pasado criminal después de cumplir una sentencia de prisión. Pero una antigua deuda le obliga a cometer un último robo en la popular Brasserie Papillon. Allí, se encuentra con la misteriosa Margot, un encuentro que los unirá de maneras inesperadas.

La película está protagonizada por Aimé Claeys (“1985”), Maaike Neuville (“Los doce”) y Matteo Simoni (“Zillion”).

«Estamos encantados de llevar este apasionante y elegante thriller al mercado internacional. ‘Night Creatures’ combina una historia apasionante con un talento excepcional, que resonará más allá de los mercados europeos», afirmó Andreas Rothbauer, fundador y socio director de Picture Tree.

«Criaturas nocturnas» Cortesía de Toon Aerts

«Night Creatures» fue producida por Christophe Dirickx y Nele Meirhagae y producida por Peter Bouckaert y Nathie Van Schelgem.

La película está producida por Eyeworks Film & TV Drama en coproducción con Phanta Film y en cooperación con Scio Productions y Kinepolis Film Distribution. Esto fue posible gracias al apoyo del Fondo Audiovisual de Flandes (VAF) del gobierno de Flandes, Screen Flanders, el Incentivo a la Producción Cinematográfica de los Países Bajos y el refugio fiscal federal belga para la financiación cinematográfica.

Picture Tree presentará una oferta diversa en la AFMincluyendo “Hello Betty”, la historia real detrás del ícono culinario suizo Betty Bossi, que se estrenará en Suiza el 20 de noviembre; el thriller dramático de Lucy Liu, “Rosemead”, que se estrenará en Estados Unidos en diciembre; imágenes adicionales de la epopeya de fantasía medieval “The Stolen Child” de Sebastian McKinnon, que finalizó el rodaje y apunta a estrenarse en 2026; el thriller sobrenatural español “La regla de Osha”, protagonizado por Mariela Garriga (“Misión: Imposible”); así como el clásico alemán restaurado en 4K “The Experiment”, dirigido por Oliver Hirschbiegel.