El thriller dirigido por Keira Knightley encalla antes de que termine el crucero

Al igual que sus predecesores del libro a la película, “La chica del tren” y “La mujer en la ventana”, “La mujer en la cabaña 10» también presenta a una mujer iluminada por gas que se ve obligada a resolver un misterio por su cuenta después de presenciar un incidente sospechoso. Y al igual que las lecturas de playa convertidas en thrillers de Hollywood antes mencionadas, el director y coguionista Simón PiedraLa adaptación de netflix También sufre importantes errores en el punto medio, lo que hace que cualquier tensión se disipe mucho antes de que termine el ya breve tiempo de ejecución. Aún así, el elegante diseño de producción, la partitura sinfónica y las actuaciones de un conjunto asesino actúan como un salvavidas, haciendo que las travesuras en el mar sean un poco menos agitadas.

La galardonada periodista de investigación Laura “Lo” Blacklock (Keira Knightley) ha regresado recientemente a trabajar después de que una joven fuente apareciera muerta. Con la esperanza de distanciarse del dolor y la culpa, la adicta al trabajo solicita a su editor (Gugu Mbatha-Raw) que le asignen un ritmo más ligero, informando sobre el viaje inaugural del yate de lujo Aurora Borealis. El evento benéfico que navega hacia Noruega está organizado por la heredera naviera Anne Bullmer (Lisa Loven Kongsli) y su esposo Richard (Guy Pearce), con una enfermedad terminal, en beneficio de su fundación. A bordo, Laura se entera no sólo de que su exnovio fotógrafo Ben Morgan (David Ajala) está trabajando en el evento, sino también de que Anne la invitó personalmente a esta excursión. Ella está pidiendo la ayuda de Lo para anunciar la noticia de que regalará toda su fortuna en la gala de final de línea dentro de unos días.

Los planes para unas vacaciones relajantes dan un giro en las primeras horas de la madrugada. Lo escucha una pelea en la cabaña de al lado y un distintivo chapoteo en las heladas aguas del océano. Ella cree que es la mujer nerviosa con la que se topó brevemente la noche anterior. Sin embargo, después de informar del incidente, le informan que la cabaña está vacía. La atención de Lo se centra en los invitados y el personal del barco de alta tecnología mientras intenta descubrir la identidad de esa rubia desaliñada y desaliñada que vio. Esto incluye a la anciana estrella de rock Danny (Paul Kaye), Dame Heidi Heatherly (Hannah Waddingham) y su esposo Thomas (David Morrissey), la influencer Grace Phillips (Kaya Scodelario), el magnate de la tecnología Lars Jensen (Christopher Rygh), el playboy Adam Sutherland (Daniel Ings) y el médico personal de Anne, el Dr. Mehta (Art Malik). A medida que Lo se acerca a la verdad, el peligro aumenta cuando queda claro que alguien la quiere muerta.

A Stone y los coguionistas de adaptación Joe Shrapnel y Anna Waterhouse (todos los cuales trabajan a partir de la adaptación de Emma Frost de la novela de Ruth Ware) les resulta imposible deshacerse de los comienzos poco auspiciosos del material original, que se lee como la esperanzadora de último nivel de “Gone Girl” de la editorial y un homenaje anegado a “Muerte en el Nilo” de Agatha Christie. Incluso las influencias hitchockianas de los cineastas no logran generar mucho peso narrativo y temático. Dicho esto, la diseñadora de producción Alice Normington le da profundidad y dimensión a la estética, desde una escalera de caracol en forma de concha hasta las superficies curvas y reflectantes del yate que reflejan simbólicamente las dualidades ocultas de estos personajes.

El misterio no se trata tanto de quién está involucrado en el juego en marcha, ya que las audiencias alertas que reúnen pistas de contexto se darán cuenta inmediatamente de esas partes nefastas tras sus presentaciones, y se trata más de los desconcertantes extremos a los que llegan los realizadores para plantar pistas falsas artificiales. La discusión sobre un posible polizón ocurre después de que ya sabemos que hay uno: la madre soltera Carrie (Gitte Witt). Las motivaciones de los sospechosos cambian sin apenas fundamento. Heidi, Thomas, Lars y la jefa de seguridad de Bullmer, Sigrid (Amanda Collin), no confían en la cordura de Lo, hasta que mágicamente lo hacen en una secuencia hacky de «escuchémosla» al final. A pesar de las encantadoras representaciones de los insufribles nuevos ricos de los actores secundarios, Danny, Grace y Adam no ofrecen ningún motor que justifique su inclusión en la alineación, lo que nos hace preguntarnos si sus historias se habían truncado drásticamente y, de ser así, para qué.

Las composiciones de Benjamin Wallfisch están tocadas en clave de intriga, acunándonos en un reconfortante paisaje sonoro antes de equilibrar nuestro equilibrio. Desafortunadamente, el resto del trabajo artesanal es una mezcla de productos. La película es agresivamente verde azulado con un tono gris cetrino (gris-beige). La cinematografía de Ben Davis parece estar luchando continuamente por aferrarse a la luz durante las horas de rodaje. Quizás la atenuación de la luz sea una metáfora de la búsqueda de la verdad por parte de Lo en la oscuridad, pero es probable que no se deba a que Stone y compañía rara vez aplican destreza visual al proceso.

Si bien a nuestra heroína se le asigna un arco ejecutado inteligentemente y exhibe un cambio autoimpulsado, falta una sensación de fluidez en el arte de Stone que podría haber encubierto las mediocres travesuras que la rodean. Sorprendentemente, practica la moderación, sin poder imaginar la paranoia, la ansiedad y la psicosis de Lo a través de una edición enérgica y movimientos de cámara para denotar cambios de perspectiva vertiginosos o caídas de presión atmosférica. La interpretación de Knightley captura la creciente presión, pero la dirección directa de Stone no le hace muchos favores a su protagonista. Cualquier comentario perspicaz sobre el 1% que se protege a sí mismo se vuelve rutinario con un desenlace ridículo y débil. Quizás con una mano más atrevida en el timón, nuestro viaje no se habría quedado sin suspenso antes de concluir.