El thriller de terror ‘Me quedaré con la boca cerrada’ consigue coproductor argentino

En uno de los múltiples negocios cerrados en ventana surargentina Películas del Toro abordó el thriller de terror colombiano “Me quedaré con la boca cerrada” (“No diré nada”) de Óscar Adán.

Presentado en el VS ¡Fantástico! Laboratorio del director de fotografía de Colombia, Pic es el director cinematográfico del debut cinematográfico de Adán, coescrito con María Adelaida Palacio Duque.

Sigue a dos mujeres que forjan una alianza improbable después de un secuestro en la carretera. Paula Castaño (“Queridos caballeros”) y Ángela Rodríguez (“La serpiente negra”) encabezan un elenco colombiano estelar que incluye a Juan Pablo Barragán (“El escuadrón”), Nelson Camayo (“Cien años de soledad”) y Gerardo Calero (“1989”).

Pic es producido por Diana Contento, Andrés Tous y Mario Cubillos Peña de Cinematografiando, conocido por producir eventos culturales, documentales y cortometrajes.

Dirigido por Arelis Ruiz y Néstor Sánchez Sotelo, la profunda experiencia de Del Toro Films en la producción de películas de terror es una bendición para el proyecto. Es conocido por su sólida lista de películas de género, como “El tercer día”, “Auxilio” y “La funeraria”, que han participado en varios festivales de cine de género y se han distribuido en múltiples territorios.

El proyecto está cerrando su financiación y su fotografía principal está prevista para el segundo trimestre de 2026.

El acuerdo de coproducción se firmó entre Contento y Tous de Cinematografiando y Ruiz y Sánchez Sotelo de Del Toro Films. Aún se están llevando a cabo más conversaciones con el nuevo socio Lucas Pelegrino de LPB Content de Brasil.

El proyecto también participó en Feratum Pitch Hub en México y Fantasolab en Colombia donde recibió el Premio Especial del Jurado al Mejor Proyecto y ganó la mentoría de VDF Connection.

La nueva edición de ¡Fantástico! Lab presentó docenas de entradas de toda Iberoamérica y más allá, entre las que se incluía “La Huida”, una Sitges Ganador del festival, “Peek a Boo”, ganador del premio Fantastic! Fast Track en Pulsar Santa Fe 2025 y “Vautours” de Bélgica premiados en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas.

Organizada por los institutos nacionales de cine de Argentina (INCAA) y Uruguay (ACAU), junto con el Marché du Film – Festival de Cannes, Ventana Sur se llevó a cabo en Buenos Aires del 1 al 5 de diciembre.