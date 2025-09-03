El thriller de Studio TF1 ‘Surface’ obtiene grandes en la vista previa en línea

Un drama misterioso inquietante, «Surface» es una nueva serie francesa que gira en torno al descubrimiento del esqueleto de un niño que resurgue de una aldea sumergida, reabriendo el caso de una persona desaparecida de 20 años.

Basado en la novela más vendida de Olivier Norek y producida por Quad Drama for France TV, la serie de seis partes sigue al capitán de la policía parisina Noémie Chastain (Laura Smet) cuando llega a una ciudad remota que ocurre una remota en el cierre de una estación de policía, mientras que al mismo tiempo recuperándose de una herida traumática que ha dejado su cara con la cara.

Su tarea se ve interrumpida por el descubrimiento de los restos de la niña y decide liderar la investigación misma, en el proceso que descubre secretos que no solo persiguen a la ciudad sino que la obligan a enfrentar verdades enterradas de su propio pasado.

«Surface» se estrenó a principios de este año en Canneseries y rápidamente se convirtió en un éxito en la plataforma de transmisión de France TV, donde obtuvo 4,3 millones de visitas (alrededor de 720,000 visitas por episodio) después de estrenarse el 21 de agosto, antes de su debut en horario estelar del 1 de septiembre en la emisora.

La serie se vende internacionalmente por Estudio tf1que actualmente participa en el de este año Unifrance Rendez-Vous En Le Havre.

Hablando con VariedadIris Bucher, productora y directora ejecutiva de Quad Drama, dijo que estaba tan cautivada por el libro de Norek que «Inmediatamente pensé en un programa de televisión».

En particular, el aspecto de caso frío de la historia ofreció una «forma muy original de hacer un espectáculo de delitos», agregó. Además del personaje muy interesante de Noémie, Bucher estaba muy entusiasmado con la idea de «filmar un espectáculo de crimen en una parte muy remota de Francia, donde no vamos tan a menudo: la mayoría de los espectáculos están ambientados en Marsella o París o los suburbios. Hubo muchos ingredientes».

Bucher encontró al director ideal para el espectáculo en Slimane-Baptiste Berhoun, quien también dirigió el exitoso drama criminal de ciencia ficción de 2022 de Quad Drama «Vortex», que fue recogido por Netflix.

«Es un director increíble», dice Bucher. «Tiene algo raro, que es muy creativo, pero también ama la parte técnica. En ‘Vortex’, por ejemplo, lo hicimos por primera vez en Francia una producción virtual y le encantó. Le encanta asumir este tipo de desafíos».

Berhoun y Smet también enfrentaron un gran desafío en la «superficie», filmando escenas submarinas clave en el enorme tanque de aguas profundas de nueve metros (30 pies) en el Lites Water Stage Studio en Bruselas, donde se construyó un pueblo sumergido.

SMET no solo tuvo su propio buceo durante la filmación, sino que también aprendió a contener la respiración durante largos períodos para secuencias submarinas sin equipo de buceo.

«Ella era increíble», dijo Bucher. «Ella hizo un gran trabajo en general en la serie, pero especialmente al aceptar hacer algo muy difícil».

Bucher también elogia la habilidad de Berhoun por el humor sutil, incluso en una historia tan oscura.

«Hay momentos en el programa en los que puedes sonreír al menos o reír, y él tiene la capacidad de dirigir también a los actores de esa manera».

De hecho, esos momentos más ligeros a menudo vienen en medio de la interacción entre el elenco de conjunto fuerte de la serie, que incluye a Thé Costa-Marini («Andor»), Tomer Sisley («Vortex»), Florence Muller, Otis Ngoi, Quentin Laclotte Parmentier, Pauline Serieys, Luc-Antoine Diquero y ése «.

El potencial internacional del programa puede ser evidente en el hecho de que la emisora ​​alemana ArdRTL TVI de Bélgica en Bélgica y RTS de Suiza abordó el proyecto desde el principio.

Si bien «Surface» no es una coproducción típica de alemania francesa, la participación de ARD y el financiamiento temprano lo aseguraron la exclusividad del programa en Alemania, señala Bucher.

Para Bucher, «Surface» está muy en línea con los tipos de producciones a las que se atrae el productor, a saber, obras centradas en personajes femeninos fuertes.

De hecho, Quad Drama está agregando los toques finales a «Summer 36», sobre cuatro mujeres de diferentes orígenes que se encuentran involucradas en un asesinato en la Costa de Azur. Es la tercera serie de una colección de dramas históricos que giran en torno a las mujeres producidas para TF1 y Netflix que incluye «Bonfire of Destiny» de 2019 y «Women at War» de 2022.