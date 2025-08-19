El thriller de filmación de imágenes ‘Leave’ se establece en enero 2026 Fecha de lanzamiento

Shalet Monique («Straw»), Stephen Barrington («The Crowded Room») y V. Bozeman («Imperio») están listos para protagonizar el próximo thriller psicológico «Dejar» de .

El elenco también presenta a Newton Mayenge («Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty»), Lavell Thompson Jr. (franquicia de «La madrastra») y la emergente Journee de la actriz infantil Paul.

Dirigida por Chris Stokes, «Leave» está inspirado en la verdadera ciudad de asentamiento de Freemanville, Florida, una ciudad donde las personas liberadas esclavizadas hicieron su hogar después de la Guerra Civil en 1866.

El thriller sigue al arquitecto Jesse Hughes mientras mueve a su familia a la misteriosa ciudad después de encontrar una nueva oportunidad de trabajo.

«Valorizó a su esposa y a sus dos hijos a una antigua casa en el campo, en medio de la nada, para tratar de reconstruir un matrimonio casi roto», dice la sinopsis. «Pero Keith luego descubre que a veces un cambio no siempre es la mejor solución cuando reciben visitantes inesperados en su nuevo hogar».

Producido por Filmage Films Studios y distribuido por Falling Forward Films, «Leave» se lanzará en los cines durante el fin de semana festivo de Martin Luther King Jr. el 16 de enero.

Stokes es el fundador y presidente de Filmage Films, liderando la compañía de producción junto al CEO Marques Houston y el presidente Juanita Stokes. Sus créditos de dirección adicionales incluyen «You Got Servido», «Somebody Help Me», la franquicia «The Step Mother», entre otros.

«El objetivo es devolver a la comunidad urbana a los teatros desde una fuerte disminución», dijo Stokes en un comunicado. «Después de construir con éxito la base de fanáticos de la comunidad urbana en BET+ y TUBI, estamos listos para reavivar los teatros».

«Leave» seguirá el lanzamiento del thriller de ciencia ficción de Stokes «Run», que se establece para un lanzamiento teatral el 29 de agosto.

Echa un vistazo al trailer de «dejar» a continuación.