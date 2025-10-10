El thriller de Apple Alaska se estanca

El año pasado, “True Detective: Night Country” de HBO abrazó el inquietante potencial de la naturaleza de Alaska como telón de fondo de un misterio absorbente. Basándose en el folclore nativo, el aislamiento rural y la oscuridad ártica que lo consume todo, la directora Issa López creó un sentido de lugar que fue tan fundamental para la temporada de la serie antológica como el poder estelar de Jodie Foster.

El thriller de Apple TV+”La última frontera» lleva el mismo escenario en una dirección mucho más tonta, aunque sea conscientemente. Mientras que «Night Country» era todo prestigio melancólico, «The Last Frontier» está en el límite, comenzando con el ardiente accidente aéreo CGI que libera a docenas de convictos en la jurisdicción nevada del mariscal estadounidense Frank Remnick (Jason Clarke), que ha regresado a su ciudad natal de Fairbanks después de unos años traumáticos en Chicago. La creación del creador de “The Blacklist”, Jon Bokenkamp y el guionista Richard D’Ovidio, “The Last Frontier” alcanza su máxima diversión cuando abraza sus raíces televisivas, enfrentando a un hombre de familia genéricamente brusco contra una verdadera horda zombi de criminales fugitivos a un ritmo de un episodio por episodio, como cualquier buen procedimiento.

Desafortunadamente, “La última frontera” carga a Frank con un coprotagonista, el agente de la CIA Sidney Scofield (Haley Bennett), y a sí misma con una engorrosa trama de espionaje que carece de la especificidad regional o el ritmo rápido de la historia principal. Entre los prisioneros liberados en los bosques de Alaska se encuentra un activo de la agencia con el nombre en código «Havlock», un hombre que se ha vuelto contra sus encargados y ahora es considerado tan peligroso que lo introducen encapuchado y esposado en su asiento en el avión. Esto permite a “La última frontera” realizar un entretenido cebo y cambio, poniendo al veterano especialista convertido en director Sam Hargrave frente a la cámara como un recluso barbudo y de ojos desorbitados que ciertamente parece ser Havlock. (Hargrave dirige un par de episodios, incluido el piloto en el que aparece). En cambio, spoilers leves de un episodio que ya está disponible para transmitir, Sidney identifica a Havlock como Levi Hartman (Dominic Cooper), un hombre con vínculos con nuestros dos protagonistas: Sidney lo reclutó y toma como rehén a la esposa de Frank, Sarah (Simone Kessell), una enfermera.

Sin embargo, después de esa revelación, “The Last Frontier” se atasca en una trama serializada que es más complicada y genérica que los simples placeres de los maníacos enloquecidos y los policías de pueblos pequeños persiguiéndolos. En lugar de utilizar a Sidney principalmente para contrastar la ciudad con Frank y su ayudante Hutch (Dallas Goldtooth de “Reservation Dogs”), se le da demasiado espacio a su vida personal y a la política de su oficina. Bennett, con cara de bebé, no resulta convincente como espía experimentada y su química con Cooper es casi inexistente. Los increíblemente sobrecalificados Alfre Woodard y John Slattery interpretan a los superiores de la CIA de Sidney, aunque están físicamente aislados de la acción en Langley y, por lo tanto, se los utiliza con moderación. Eso deja a Sidney y Frank para reconstruir el motivo y el plan maestro de Havlock. Sus interminables evasivas sobre bases de datos robadas, piratas informáticos rusos y la exposición del Estado profundo hacen que los ojos se pongan vidriosos.

Pero justo a tiempo, suele haber una escena de acción ridícula que involucra motos de nieve, caballos, helicópteros o alguna combinación de ellos para hacer que el espectador se anime y preste atención. (Hay una película adyacente a “Misión Imposible” que involucra un camión colgando sobre un acantilado helado y que es una de las favoritas). Viudas negras, estafadoras, médicos dementes e incluso un tipo enloquecido en ropa interior crean una atractiva galería de pícaros a la que Frank y sus campechanos colegas se enfrentan. En este contexto, la historia de fondo genéricamente traumatizada de Frank y su matrimonio mal descrito, en el que Frank finalmente acepta retirarse y abrir un acogedor bed and breakfast con Sarah. justo antes de que estalle el caos, son menos impedimentos que parte del encanto kitsch. Es el espectáculo prometido por los alegres créditos iniciales, tan inusuales para los dramas típicamente elegantes y de buen gusto de Apple.

Lamentablemente, “The Last Frontier” deja esta versión de su premisa cada vez más en un segundo plano a medida que avanza la temporada de 10 episodios. El lado Sidney-Levi del proceso es menos interesante pero más dominante, lo que demuestra una extraña falta de comprensión del atractivo del programa. Cuanto más se adentra “La última frontera” en los pasillos del poder o en el pasado de Sidney como hija de una leyenda de la agencia (sí, ella es la versión de la CIA de un bebé nepo), más desearás que volvamos a la llanura helada, cazando psicópatas asesinos mientras los elementos hacen lo peor.

Los dos primeros episodios de “The Last Frontier” ahora se transmiten en Apple TV+, y los episodios restantes se transmiten semanalmente los viernes.