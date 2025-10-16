El thriller criminal paquistaní ‘Jujji’ adquirido por Buffalo 8

Búfalo 8 ha adquirido los derechos globales de “jujji”, un thriller policial paquistaní dirigido por Habib Shahzad a partir de un guión de Ahmad Umar Ayaz.

BHM Films produjo la película neo-noir en asociación con Yūgen Studios y Lollipop. Buffalo 8 ha presentado un tráiler.

La película se centra en un par de detectives que cazan a un asesino en serie en Rawalpindi, Pakistán. Muhammad Arsalan interpreta al asesino, con Mustafa Rizvi y Anjum Habibi interpretando a SI Naveed y Constable Arshad, respectivamente. La investigación obliga a ambos agentes a afrontar sus propios compromisos morales a medida que los límites entre la justicia y la venganza comienzan a disolverse.

«‘Jujji’ no es sólo una película, es una declaración de que el cine paquistaní puede asumir riesgos y aun así resonar a nivel mundial», dijo Shahzad. «Queríamos capturar la esencia de Rawalpindi y al mismo tiempo hacerlo universalmente humano. Es un viaje profundamente personal que se convirtió en colectivo para nuestro equipo y, esperamos, para el público de todo el mundo».

El proyecto tardó dos años en desarrollarse y se originó como un esfuerzo independiente para destacar las historias de Rawalpindi a nivel internacional. “Jujji” ganó el primer premio en el Festival de Cine Independiente de Gandhara 2024 y obtuvo el premio a la mejor película en el Festival de Cine de la Policía de Punjab 2024. La película también se proyectó en el Festival de Cine Divvy 2024.

Nikki Stier Justice, jefa de distribución de Buffalo 8, calificó la adquisición como un repunte significativo para la empresa. «Desde la primera proyección, Jujji se destacó como un thriller audaz que desafía el género y que fusiona la auténtica narración del sur de Asia con el atractivo universal del cine sobre crímenes reales», dijo. «Es el tipo de película que desafía las convenciones y al mismo tiempo señala la apasionante evolución global del cine independiente».

Buffalo 8, con sede en Santa Mónica, se encarga de la producción, postproducción, financiación y distribución de películas independientes.

Yūgen Studios y BHM Films desarrollan proyectos en cine, teatro y plataformas digitales, con un enfoque en narrativas del sur de Asia y cineastas emergentes.

La película se estrena bajo demanda el 21 de noviembre en EE. UU. y el Reino Unido a través de Amazon y Verizon Fios/Vubiquity, y se anunciarán territorios adicionales.

Mira el tráiler aquí: