El testimonio de los residentes de Pamulang cuando la explosión aplastó la casa, inicialmente confundida con sonidos de animales en el techo

Pamulang, Viva – Una mujer llamada Eka (27) compartió su historia cuando una explosión devastadora destruyó su casa familiar en el asentamiento de Pondok Cabe Ilir, el distrito de Pamulang, la ciudad de South Tangerang, el viernes (12/9/2025). Ahora, él y su padre, madre y hermana se vieron obligados a huir a Musala Daarun Naa’im.

Dijo Eka, el incidente comenzó cuando ella y su familia acababan de despertarse después de la oración del amanecer. En ese momento, escucharon un sonido extraño en el techo de la casa.

Eka, un residente que testificó, su familia fue atropellada por una explosión en Pamulang

«Tenemos una voz cuando tenemos una voz cuando saltamos al ático, y es como el plato.

Sin embargo, la voz continuó siendo escuchada y cada vez más antinatural. Luego, el padre pidió a todos los miembros de la familia que salieran de la casa de inmediato.

«Bueno, porque esto sucedió, dijo mi padre, mi padre era un poco diferente como este, ¿cómo es que no se detuvo?

Una vez que abrió la puerta, el ambiente fuera de la casa era caótico. El camino es negro, mientras el polvo y el viento llenan el aire.

«Cuando abres la puerta ya es rico en polvo, el viento no es frívolo. Porque estamos realmente oscuros. Así que todavía es como la transición, queremos ser por la mañana. Así que realmente no podemos ver nada. Cuando salimos de la casa, hemos colapsado, así que es como ser golpeado por el polvo», explicó.

Aunque su casa está cerca del punto de explosión, Eka admitió que no escuchó un boom duro. Según él, los residentes escucharon más claramente el sonido de la explosión.

«Somos honestos, no escuchamos el sonido de la explosión. Solo lo único que dije fue como si hubiera un sonido animal. Ahora el sonido del auge no se escuchó de nosotros que estábamos cerca, sino que estaba muy lejos, solo escuchó el sonido de una explosión de bomba», dijo Eka.

A pesar de las felicitaciones con su familia, la casa de Eka sufrió daños graves. La mayoría de las paredes perforadas, el techo se derrumbó y las condiciones empeoraron debido a fuertes lluvias después del incidente.

«Si nuestra casa actualmente no se puede colocar porque el impacto de la explosión ayer es suficiente para que nuestra casa sea bastante bastante agujeros, muchos también se caen, además de ayer, la lluvia también es bastante grande. Por lo tanto, la casa es realmente desordenada, de adelante hacia atrás ahora es caótica», dijo Eka.

Aunque no se guardan muchas propiedades, su familia logró asegurar documentos importantes como diplomas y certificados.

«Al igual que un diploma y cartas, los otros certificados son lo que sobrevivimos cuando terminamos el incidente. Así que no hemos pensado en los demás primero, inmediatamente tomamos los valores primero, los otros que dejamos por temor a las vibraciones», concluyó. (Ar Safira/Tvonenews)