El testimonio de los primeros residentes encontró que Sachroni y 4 familias fueron asesinadas enterradas

IndramayuVIVA – Los residentes de Paoman Village, Regencia de Indramayu, Java Occidental, dieron un testimonio relacionado con el descubrimiento de cinco cuerpos de víctimas enterrar en un hoyo el lunes 1 de septiembre de 2025.

Ema (55), pariente de la víctima, dijo que era uno de los testigos que primero olía un olor desagradable desde el lado de la residencia de la víctima y sospechaba que algo era extraño porque la casa parecía tranquila y cerrada.

«Al principio sospechamos porque familia Sachroni (una de las víctimas) no pudo ser contactado durante unos días. La casa también está tranquila sin actividad «, dijo Ema en Indramayu, el miércoles.



La atmósfera de la residencia de cinco víctimas encontradas enterradas en Indramayu

Él y un vecino luego tomaron la iniciativa de romper la puerta de la casa alrededor de las 17:30 Wib. Sin embargo, sus pasos se detuvieron al dirigirse al patio trasero porque el olor picante olía más fuerte desde el montículo del suelo debajo del árbol de jackfruit.

«Cuando se vio más de cerca, se vio que los pies humanos surgieron del suelo. Ese es el cuerpo de Haji Sachroni. Inmediatamente pedí ayuda», dijo.

Ema afirmó estar devastada y no pudo olvidar el incidente, porque ver a sus parientes cercanos encontrados enterrados junto con otras cuatro víctimas.

Dijo que los residentes informaron de inmediato los hallazgos a la policía. Luego, los oficiales llegaron a la ubicación y llevaron a cabo excavaciones alrededor de la casa a las 19.30 WIB.

De los resultados de la excavación, dijo, encontró cinco cuerpos a la vez, Sachroni (76), su hijo Budi Awaludin (40), su hijo, Euis Juwita Sari (37) y un hijo de siete años y un niño pequeño.

«Aquellos que levantan el otro cuerpo son políticas. Solo veo la primera vez que el cuerpo Hajj Sachroni», dijo Ema.

Mientras tanto, el vecino de la víctima, Sohib (42), dijo que la comunicación familiar de Sachroni con los residentes locales fue interrumpida desde el jueves (8/28) la semana pasada.

Dijo que algunos residentes habían contactado a través de mensajes de texto o una aplicación de mensajería instantánea, pero no recibieron una respuesta.

También reveló que había dos autos de recogida detenidos frente a la casa de la víctima el sábado (80/30) por la mañana. Sin embargo, los residentes en ese momento no sospechaban nada.

«Solo después de que se descubrió el cuerpo, los residentes se dieron cuenta de que tenían algo que ver con el incidente», dijo.

Los residentes esperan que la policía revele de inmediato este caso, para descubrir los motivos y los presuntos perpetradores que tienen el corazón para matar la vida de las víctimas, uno de los cuales es un bebé de 10 meses. (Hormiga)