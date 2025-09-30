El ‘Testamento de Ann Lee’ de Amanda Seyfried se vende después del estreno de Venecia

Amanda SeyfriedEl drama musical amplio «El testamento de Ann Lee«Ha encontrado distribución después de su Festival de Cine de Venecia Premiere, donde estaba abrazado con una emocionante ovación de pie de 15 minutos. Searchlight Pictures ha adquirido derechos domésticos a la película con planes de lanzarla teatralmente en 2025.

Dirigida por Mona Fastvold, «El Testamento de Ann Lee» sigue a Seyfried como el personaje principal, el líder fundador de los Shakers, un momento religioso radical que comenzó a fines del siglo XVIII. Lee, una de las pocas líderes religiosos del siglo XVIII, y sus seguidores eran conocidos por adorar a través de la canción y el movimiento extático. Thomasin McKenzie, Lewis Pullman, Stacy Martin, Tim Blake Nelson, Christopher Abbott y Matthew Beard también protagonizan la película.

«Fui criado en un hogar secular y, sin embargo, las profecías de Ann Lee, aunque inverosímil, me conmovieron profundamente. No porque comparto su fe, sino porque reconozco en ella un anhelo de justicia, trascendencia y gracia comunitaria», dijo FastVold en un comunicado. «Su búsqueda radical de una utopía auto-moda habla del impulso creativo en el corazón de todo esfuerzo artístico: la necesidad urgente de dar forma al mundo de nuevo».

En Una revisión positiva para VariedadEl crítico Guy Lodge elogió los «fascinantes números musicales de la película, límite-absurda» y la actuación de la protagonista. «En el papel, todo esto puede sonar bastante sin sangre y conceptual», escribió. «En la práctica, tiene un barrido sincero y sincero, en gran parte gracias a una actuación de compromiso reducible y sensación de profundidad de Amanda Seyfried, lejos del terreno musical de» Mamma Mia! » o «Les Misérables», pero totalmente al mando de sus dones, en el papel principal «.

Fastvold coescribió «El testamento de Ann Lee» con su compañero Brady Corbet. Los dos más recientemente escribieron «The Brutalist», dirigido por Corbet. Esa película, una épica de tres horas y 30 minutos, fue adquirida por A24 de Venecia del año pasado y obtuvo 10 nominaciones al Oscar además de $ 50 millones en la taquilla global. Las otras películas de Fastvold incluyen «The Sleepwalker» de 2014 y «The World To Come» de 2020.

Durante la conferencia de prensa oficial de «The Testament of Ann Lee», Fastvold y Corbet se pusieron sinceros sobre los desafíos de financiar la película independiente por solo $ 10 millones. La historia se centra en un capítulo menos conocido de la historia estadounidense, lo que significa que la película no fue la venta más obvia para los financieros.

«Fue toda una hazaña», dijo Corbet. «Como puedes imaginar, el campo de ascensor para ‘Shaker Musical’ no fue el más fácil de despegar».

A pesar de un presupuesto esbelto (las principales películas de estudio pueden costar al menos cinco veces más), FastVold logró crear piezas masivas y elaborar números musicales elaborados para llevar la historia de Ann Lee a la pantalla grande.

«Pensé que Ann Lee merecía algo grandioso y maravilloso», dijo Fastvold. «¿Cuántas historias hemos visto sobre íconos masculinos a gran escala, una y otra vez y otra vez? ¿No podemos ver una historia sobre una mujer como esta?»