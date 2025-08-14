El tesorero en agencias militares agregó cero en el soldado de tukin deslizamiento para dañar el estado de RP. 9.2 mil millones, exigido 16 años de prisión

BengkuluVIVA – La Oficina del Fiscal de Bengkulu exige que el acusado Ali Kurniawan, un ex tesorero militar En la provincia de Bengkulu, con una sentencia de 16 años de prisión relacionada porque corrupción y el lavado de dinero con el modo agrega cero al deslizamiento de la asignación de rendimiento del soldado.

«Cosas que son pesadas, las acciones del acusado no respaldaron el programa del gobierno para erradicar la corrupción y dieron como resultado pérdidas estatales», dijo el miércoles la oficina del fiscal general de Bengkulu, Dewi Kumalasari, en el Tribunal de Corrupción de Bengkulu (corrupción).

El acusado AK (39), un funcionario (PNS) que se desempeñó como tesorero en una agencia militar, fue atrapado en un caso de presunta corrupción de los soldados de tukin tni en Bengkulu. Se considera perjudicial para el país hasta Rp 9.2 mil millones.

Se dice que los fondos no solo disfrutan el acusado, sino también de otras partes que han sido condenadas en un tribunal militar porque son sus colegas de instituciones militares. El modo utilizado por el acusado está junto con otros sospechosos para marcar la asignación cambiando su valor.

«Para el modo, como dijimos anteriormente, el sospechoso agregó cero al final de la asignación para que los números en las asignaciones para los soldados subieron», dijo el jefe de la sección de investigación del Pidsus kejati bengkulu, Danang Praseteto.

En la investigación también se descubrió que el acusado no solo logró marcas de Tukin, sino que también tomó otros fondos, como los asignaciones musicales emitidas durante el período Covid-19. AK se exige 16 años en prisión de prisión conjunta de las demandas de dos artículos en capas.

Para los casos de corrupción de fondos de asignación de desempeño (Tukin), el acusado estaba sujeto a acusaciones primarias, a saber, el Artículo 2 Párrafo (1) del Artículo 18 de la Ley de la República de Indonesia Número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción según lo modificado por la ley de la República de Indonesia 20 de 2001 Junto Artículo 55 Párrafo (1) del 1º de la Código Criminal de Criminal.

Para el caso, el acusado fue acusado de prisión durante 8 años, una multa de Rp50 millones en confinamiento de 1 mes, además de pagar un dinero de reemplazo de Rp4.6 mil millones en 2 años y 6 meses de prisión.

En cuanto al caso de corrupción de Tukin en 2022 acompañado por TPPU, el fiscal exigió al demandado basado en la acusación primaria Artículo 2 Párrafo (1) de Junto Artículo 18 Párrafo (2) y (3) de RI Law Número 31 de 1999 modificada por RI Law Número 20 de 2001 Artículo 55 Párrafo (1)

Para la segunda acusación principal, el fiscal utiliza el Artículo 3 de la RI Número 8 de 2010 sobre la prevención y la erradicación del Artículo 64 del Lavado de dinero de Junto 64 (1) del Código Penal Junto Artículo 55 Párrafo (1) del primer Código Penal.

En este caso, al acusado recibió una sentencia de prisión por 8 años, una multa de Rp50 millones en confinamiento de 1 mes, y pagó un dinero de reemplazo de Rp1.4 mil millones en 1 año y 6 meses de prisión. (Hormiga)