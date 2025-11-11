El terror tailandés golpeó ‘Death Whisperer 3’ para marcar el lanzamiento de FearFolks en India

Estudio de producción y distribución de terror con sede en Bangkok Miedo está lanzando operaciones en India, reveló la compañía en el American Film Market (AFM).

La tercera entrega de la exitosa franquicia de terror de Tailandia “Susurrador de la muerte” servirá como el lanzamiento inaugural de la compañía en el floreciente mercado de géneros del subcontinente.

La medida representa una expansión estratégica para FearFolks y su accionista mayoritario Benetone Film Group, capitalizando el creciente apetito de la India por el género y el historial probado de la franquicia en todo el Sudeste Asiático.

«FearFolks India es uno de nuestros muchos hitos en los próximos años a medida que nos expandamos a diferentes mercados», dijo Hans Audric Estialbo, director ejecutivo de FearFolks. «India es la extensión perfecta para nosotros, ya que el género de terror en el país está experimentando un renacimiento significativo y un crecimiento sustancial, impulsado por la evolución de las preferencias de la audiencia, la mejora de la calidad de la producción y la combinación exitosa del terror con otros géneros como la acción y la comedia».

La franquicia “Death Whisperer” se ha convertido en un gigante comercial en Tailandia. La original de 2023 recaudó 15,2 millones de dólares a nivel local, mientras que la secuela del año pasado aumentó a 24,7 millones de dólares, consolidándola como una de las películas tailandesas más taquilleras jamás realizadas y consolidando la serie como una de las propiedades de terror más exitosas del sudeste asiático.

La última entrega, dirigida por Narit Yuvaboon, quien produjo las dos primeras películas, ha generado unos 13,6 millones de dólares en Tailandia hasta la fecha. La película trae de vuelta a Nadech Kugimiya en un papel principal, con su personaje embarcándose en una misión para rescatar a su hermana menor de un misterioso culto que opera en una aldea maldita.

Rachvin Narita, director ejecutivo de FearFolks, señaló la evolución del cine de terror indio como un factor clave en la estrategia de expansión. «La variedad de películas de terror en la India se ha expandido significativamente desde producciones anteriores de bajo presupuesto y fórmulas para incluir diversos subgéneros arraigados en un rico folclore y temas sociales contemporáneos», dijo.

El lanzamiento en India se alinea con ambiciones más amplias de Benetone Film Group, que ve el impulso de la distribución como parte de su evolución hacia una entidad de producción y distribución verticalmente integrada con alcance global.

«A través de FearFolks, la expansión de Benetone Films en ventas y distribución, junto con su presencia establecida en India, afirma nuestro papel como una potencia de producción global de servicio completo, uniendo perfectamente la visión creativa con las capacidades de distribución internacional», dijo Kulthep Narula, director de operaciones de Benetone Films.