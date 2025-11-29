El cineasta indonesio Adriyanto Dewo tiene un nuevo proyecto de terror psicológico seleccionado para el JAFF Future Project con “Mal subterráneo”, sobre hermanas separadas atrapadas en el sótano de un centro comercial.

La producción indonesia, dirigida por Dewo y producida por Perlita Desiani y Tina Arwin a través de la productora Relate Films, se encuentra entre los 10 títulos de Asia-Pacífico seleccionados para el JAFF Future Project en la edición de este año. Mercado JAFF en Yogyakarta, Indonesia.

“Evil Underground” sigue a un grupo de adolescentes que se reúnen para una proyección de terror a medianoche en un viejo y decadente centro comercial. Entre ellas se encuentran las hermanas Dian y Mirna, todavía separadas después de que la muerte de su padre enviara a Dian a un retiro de salud mental. Después de la película, un amigo los desafía a probar un ritual viral en el sótano más bajo del centro comercial: cinco círculos a medianoche, las luces apagadas, un simple mantra.

No pasa nada hasta que el bucle final termina con una violenta sacudida, y cuando salen para comprobarlo, Dian ha desaparecido en la oscuridad. Mientras la buscan, el sótano se transforma en una trampa psicológica circular donde las sombras susurran, los pasillos se repiten y una entidad imita a los muertos, alimentándose de su culpa enterrada. Para sobrevivir, el grupo debe enfrentar los secretos, las tensiones y las traiciones que han evitado durante mucho tiempo, porque cuanto más profunda se vuelve la oscuridad, más caza aquello que se niegan a enfrentar.

Para Dewo, la historia surge de dos experiencias personales. «Hace años, mi pareja y yo estuvimos atrapados brevemente en el sótano del estacionamiento de un centro comercial. Ella tiene claustrofobia y vi cómo su miedo aumentaba de una manera muy real y visceral», dice el director. «Ese momento me hizo darme cuenta de cómo un lugar familiar de repente puede resultar amenazador y desorientador».

La segunda inspiración vino de algo más emocional. «A medida que envejecemos, empezamos a escuchar más noticias sobre las personas que nos rodean: padres, parientes, amigos», dice Dewo. «Y recientemente, vi a dos hermanas cercanas a mí perder a su padre. Reaccionaron ante el dolor de maneras muy diferentes. No tan extremas como en la película, por supuesto, pero el contraste fue sorprendente. Me hizo pensar profundamente en cómo las personas procesan el dolor de manera diferente, incluso dentro de la misma familia».

Estos dos elementos (la inquietante sensación de estar perdido en un sótano urbano y la complejidad emocional de los hermanos que enfrentan el dolor) se unieron. «Esa mezcla de memoria personal, observación de la vida real y el deseo de explorar el dolor a través de la narración de género es lo que inspiró ‘Evil Underground'», dice Dewo.

El director quiere utilizar el terror como lente para examinar la ansiedad de la juventud contemporánea. «Vivimos en una época en la que los jóvenes enfrentan más presión, ansiedad y pérdida que nunca, pero a menudo las ocultan detrás del humor, la distracción o las redes sociales», dice. «‘Evil Underground’ utiliza el terror como una forma de explorar eso, cómo el dolor tácito puede convertirse en celos, resentimiento y comportamiento destructivo cuando nunca se aborda».

Los productores agregaron: «Como productores, nos atrajo ‘Evil Underground’ porque enmarca cuestiones sociales urgentes dentro de un concepto de terror elevado y convincente. El proyecto refleja el clima emocional de la juventud de hoy, las presiones silenciosas, las relaciones fracturadas y la creciente intensidad de la vida urbana, pero lo canaliza a través de un enfoque de género que se siente fresco y accesible».

En JAFF Market, los realizadores pretenden construir asociaciones estratégicas que ayudarán a elevar el proyecto de un proyecto local sólido a una película con alcance global. «Nos gustaría aprovechar este evento como una oportunidad para iniciar un avance del nuevo sabor de terror de Indonesia», dicen los productores. “Donde queremos enfatizar temas sociales envueltos en un terrorífico thriller psicológico, un género rara vez explorado y probado por temor a la falta de confiabilidad para el mercado”.

El equipo busca conectarse con posibles coproductores, distribuidores y agentes de ventas internacionales que compartan su pasión por las películas de género con profundidad social. «También esperamos obtener comentarios tempranos del mercado, explorar el posicionamiento del festival y fortalecer la visibilidad del proyecto dentro de la red industrial internacional y del sudeste asiático», dicen. «JAFF Market es una plataforma importante para que podamos presentar ‘Evil Underground’ a los colaboradores adecuados que puedan ayudar a maximizar su impacto creativo y comercial».

El primer largometraje de Dewo, “Tabula Rasa”, le valió el premio Citra al mejor director en el Festival de Cine de Indonesia de 2014. También dirigió “Homecoming”, que tuvo su estreno mundial en el Festival y Premios Internacionales de Cine de Macao de 2019, y ganó el Premio Citra al guión original en el Festival de Cine de Indonesia de 2020. También ha trabajado en el terror, dirigiendo el segmento “Ghost Market” en la antología de terror de 2012 “Hi5teria”.

Dewo también está encargado de escribir y dirigir un Nueva versión del clásico de culto de terror indonesio de 1988 “Painting Berlumur Blood” para Mandela Pictures y Relate Films, cuya producción está prevista para el segundo trimestre de 2026.

El proyecto se encuentra actualmente en desarrollo. JAFF Future Project funciona como plataforma de desarrollo y centro de coproducción, diseñado para avanzar trabajos independientes hacia su finalización y distribución. La iniciativa se llevará a cabo del 29 de noviembre al dic. 1 en el Jogja Expo Center en Yogyakarta como parte de la celebración más amplia del vigésimo aniversario de la Festival de cine asiático Jogja-Netpac.