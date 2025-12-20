El terrible historial de John Herdman, las palabras de Ronaldo están probadas

VIVA – No Juan Herdman Cada vez más fuerte en el mercado de las zapatillas. Equipo Nacional Indonesia. Se dice que varios miembros del Comité Ejecutivo del PSSI (Exco) acordaron elegir al técnico británico en una reunión interna para dirigir el equipo de Garuda.

Herdman no es una figura arbitraria en el mundo del fútbol internacional. Es conocido como un entrenador con una sólida trayectoria en llevar selecciones nacionales a la Copa del Mundo, incluso en diferentes entornos y regiones.

El perfil de Herdman es el más popular entre los lectores de VIVA durante todo el sábado 20 de diciembre de 2025. Aparte de eso, también hay otras novedades que no están menos en el punto de mira de los lectores de VIVA. ¿Cómo qué? El siguiente es un resumen del Resumen:

5. Lo que se dijo ronaldo Ahora visto en el Manchester United

Fuertes críticas cristian ronaldo La actitud hacia los jóvenes jugadores del Manchester United que había generado polémica ha vuelto a surgir. La afirmación de la superestrella portuguesa se considera que empieza a demostrarse, tras las últimas declaraciones del actual entrenador del Man United, Rubén Amorim.

Ronaldo fue blanco de críticas tras realizar una serie de declaraciones mordaces antes de su salida de Old Trafford a principios de 2023. De hecho, el regreso de CR7 al Manchester United en 2021 fue recibido como un héroe, tras ser reclutado procedente de la Juventus para su segunda etapa en Inglaterra.

4. Aterradora, la nueva apariencia del cuerpo de Ronaldo

cristian ronaldo Nuevamente se robó la atención del público. La superestrella portuguesa hizo gala de su extraordinaria condición física pese a tener 40 años.

A través de su cuenta personal de Instagram, Ronaldo subió una foto con su cuerpo musculoso y sus abdominales aún intactos. La publicación inmediatamente se volvió viral y recibió más de 14 millones de me gusta. En un breve comunicado, CR7 escribió la leyenda «después de la sauna».

Curiosamente, se dice que la condición física de Ronaldo a la edad de 40 años casi no es diferente a la que tenía cuando tenía 30 años. Media Tribuna destacó que los músculos de Ronaldo todavía lucen tan fuertes y definidos como hace una década.

3. Cuando el presidente de la FFI no quiso buscar el escenario cuando la selección nacional de fútbol sala de Indonesia ganó los SEA Games 2025

Éxito Selección Nacional de Fútbol Sala de Indonesia Ganar la medalla de oro de los SEA Games 2025 es un momento histórico para el fútbol sala de Indonesia. Sin embargo, este logro no hizo que el presidente general de la Federación Indonesia de Futsal (FFI), Michael Sianipar, pareciera buscar el centro de atención.