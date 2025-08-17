El terremoto impactando la isla del norte de Halmahera

North Halmahera, Viva – Terremoto La tierra con magnitud (m) 5.0 sacudió el área Pulu dosNorth Halmahera Regency, provincia de North Maluku, el domingo (8/17/2025) Noche.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) en su declaración dijo que el terremoto ocurrió en 22.03 WIB. El epicentro estaba en el mar, precisamente a 81 kilómetros al suroeste de la isla de Doi.

«Las coordenadas del terremoto estaban en 2.12 latitud norte y 127.07 longitud este, con una profundidad de 10 kilómetros», escribió BMKG a través de su página oficial.



Ilustración de tsunami picando terremoto

BMKG afirmó que este terremoto no tiene potencial para causar un tsunami. Sin embargo, se aconseja a las personas que permanezcan conscientes de la posibilidad de réplicas.

«Este terremoto no tiene potencial de tsunami, pero se espera que las personas alrededor de las áreas afectadas sigan cuidadosamente la posibilidad de réplicas», continuó BMKG.

Hasta ahora no ha habido informes de daños o bajas debido al terremoto. (ENTRE)