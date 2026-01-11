El terremoto del Monte Semeru estalla 30 veces en seis horas

LumajangVIVA – Montaña Semeru que tiene una altura de 3.676 metros sobre el nivel del mar (msnm), se registró que experimentó 30 erupciones sísmicas y una vibración de inundación durante el período de observación del domingo de 12:00 a 18:00 horas.

«Durante las últimas seis horas, Semeru experimentó 30 erupciones sísmicas con una amplitud de 15 a 22 mm y una duración de 76 a 136 segundos», dijo el oficial del puesto de observación. Monte Semeru Mukdas Sofian en un informe escrito recibido en Lumajang el domingo 11 de enero de 2026.

Se registró que la montaña, que se encuentra en el límite de las regencias de Lumajang y Malang, en Java Oriental (Jatim), experimentó una ráfaga de terremoto con una amplitud de 8 mm y una duración de 56 segundos.

«Semeru también experimentó un terremoto tectónico distante con una amplitud de 8 mm, un SP de 18 segundos y una duración de 38 segundos, así como un terremoto de vibración de inundación con una amplitud de 35 mm y una duración de 6120 segundos», dijo.

La montaña más alta de la isla de Java estuvo visualmente cubierta por niebla 0-II hasta que quedó cubierta por niebla 0-III, luego no se observó humo del cráter y el tiempo estuvo nublado a lluvioso, el viento era débil hacia el sur.

Mukdas explicó que el Monte Semeru estaba en estado de Nivel III (Alerta), por lo que el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos (PVMBG) hizo una serie de recomendaciones, en particular que la gente no debería realizar ninguna actividad en el sector sureste, a lo largo de Besuk Kobokan hasta 13 km de la cima (centro de la erupción).

«Más allá de esta distancia, la gente no realiza actividades dentro de los 500 metros de la orilla del río (frontera del río) a lo largo de Besuk Kobokan porque tienen el potencial de verse afectados por la expansión de nubes calientes y flujos de lava hasta una distancia de 17 kilómetros desde la cima», dijo.

También hizo un llamado al público a no realizar actividades en un radio de cinco kilómetros del cráter/cima del volcán Semeru porque es propenso al peligro de arrojar piedras (bengalas).

El público también debe ser consciente del potencial de nubes calientes, avalanchas de lava y lahares a lo largo de ríos/valles que se originan en la cima del volcán Semeru, especialmente a lo largo de Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar y Besuk Sat, así como el potencial de lahares en pequeños ríos que son afluentes de Besuk Kobokan. (Hormiga)