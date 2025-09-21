El terremoto de Sukabumi dañó cinco casas, docenas de residentes fueron víctimas afectadas

SukabumiVIVA – Los residentes de Sukabumi, West Java, se sorprendieron terremoto Tierra con una magnitud de 3.8 que se sacudió el domingo por la mañana, 21 de septiembre de 2025, alrededor de 01.59 Wib.

Vibraciones que son lo suficientemente fuertes no solo para dañar Casapero también hizo que los residentes se asusten porque había docenas de réplicas. Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) Informe, cinco casas afectadas, que consisten en una unidad dañado Moderadas y cuatro unidades están ligeramente dañadas. Como resultado, 20 personas de cinco cabezas de la familia deben soportar el impacto del daño a la casa.

«Pérdidas de material, mientras que una unidad de vivienda dañada moderada y cuatro unidades de vivienda están ligeramente dañadas», dijo el jefe del Centro de Información y Comunicación de Desastres BNPB, Abdul Muhari, domingo 21 de septiembre de 2025.

La ilustración/casa fue dañada debido a un tornado en Pangandaran Regency, West Java, el miércoles por la tarde, 12 de octubre de 2016.

El terremoto también se sintió en varias otras regiones como Pelabuhan Ratu, Pamijahan, Cibadak, Kabandungan, a Leuwiliang. El choque está en la escala de intensidad de MMI III, donde los residentes sienten claramente las vibraciones y hacen que los objetos se influyan.

Hasta 06.30 WIB, BMKG señaló que había 30 réplicas. Esta condición hace que los residentes sean aún más preocupados a pesar de que BNPB confirma que la comunidad no se asusta.

«La comunidad debe preparar bolsas de alerta de desastre para la preparación», dijo.