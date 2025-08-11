El terremoto de magnitud 6.1 sacudió a Türkiye, uno asesinado por docenas de edificios colapsados

Ankara, Viva – Terremoto Magnitud 6.1 sacudió la provincia de Balliesir, Turco Noroeste, el domingo por la noche, matando a una persona y causando que más de una docena de edificios colapsen, según el Ministro del Interior, Ali Jerlikaya fue reportado Al JazeraLunes 11 de agosto de 2025.

Leer también: Japón todavía está aplicando una apelación de tsunami después del terremoto ruso



Cuatro personas fueron evacuadas con éxito de las ruinas de una casa colapsada, tres de las cuales fueron hospitalizadas, mientras que una persona murió debido a sus heridas.

Jerlikaya dijo que la única víctima era un hombre de 81 años que murió después de ser salvado de las ruinas.

Leer también: Ola encogida, BMKG desconecta la advertencia temprana del tsunami en 10 regiones de la República de Indonesia



Afad, la Autoridad de Gestión de Desastres turcos dijo que casi 30 personas resultaron heridas en el terremoto que ocurrió alrededor de las 19.53 (16.53 GMT) el domingo. La vibración se sintió en varias provincias, incluida la ciudad más grande del país, Estambul.

La Autoridad de Gestión de Desastres reportó seis réplicas en la primera hora, incluido un terremoto de magnitud de 4.6, y apeló a los residentes para que no ingresen edificios dañados.

Leer también: BMKG: las ondas de tsunami de 19 cm se monitorizan en el puerto de Papua Sarmi



Jerlikaya, Ministro Turco, Jerlikaya dijo que la operación de búsqueda y rescate había terminado y que no había signos de daños graves u otras bajas. Dijo que los servicios de electricidad y agua no estaban alterados.

Afad dijo terremotoCon Epicenter en la ciudad de Sindirgi, ocurrió a una profundidad de 11 km (6.8 millas), mientras que el Centro de Investigación de Geosciencia Alemana (GFZ) registró una magnitud del terremoto de 6.19 y una profundidad de 10 km (6.2 millas).

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan emitió una declaración que rezaba para que todos los residentes afectados se recuperaran pronto. «Que Dios proteja a nuestro país de todo tipo de desastres», escribió en X.