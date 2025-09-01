El terremoto de magnitud 6.0 sacudió Afganistán, más de 250 personas fueron asesinadas

Karachi, Viva – Terremoto Magnitud 6.0 sacudió la región oriental Afganistán El domingo por la noche, 31 de agosto, hora local, dijo el Ministerio de Información al Ministerio a Anadolu. Según se informa, más de 250 personas murieron y otras 500 resultaron heridas.

Leer también: La policía es el titiritero y saquea la casa de Eko Patrio



El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) registró que un terremoto ocurrió a 23.47 hora local (lunes, 02.17 WIB), con un centro de terremotos ubicado a 27 kilómetros al noreste de Jalalabad a una profundidad de 8 kilómetros.

Un funcionario del ministerio le dijo a Anadolu que se habían reportado las muertes en los distritos de Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi y Chapa Dara en la provincia de Kunar.

Leer también: Tni niega hacer ‘cipkon’ deja que la acción de demostración se convierta en anarquista





Ilustración – Sismógrafo registra vibraciones de terremoto.

Dijo que la tasa de mortalidad y las heridas no eran finales porque los funcionarios todavía se comunicaban con los residentes locales en muchas áreas remotas y que el equipo de ayuda estaba en camino.

Leer también: Todas las rutas de Transjakarta han estado operando normalmente después de la demostración durante días



El camino a Dewa Gul en el distrito de Sawki y Mazar Dara en el distrito de Nur Gul fue bloqueado debido a deslizamientos de tierra, lo que dificulta que el equipo de rescate llegue al área afectada.

Los residentes locales describen el terremoto como el más fuerte que haya golpeado a su país.

Mientras tanto, el portavoz temporal de Afghan, Zabihullah Mujahid, confirmó que el terremoto había causado víctimas.

«Es lamentable, el terremoto de esta noche ha causado la pérdida de vidas y daños a la propiedad en algunas de nuestras provincias orientales», escribió en la plataforma de redes sociales X propiedad de la compañía estadounidense.

Mujahid dijo que los funcionarios y residentes locales estuvieron involucrados en los esfuerzos de rescate, con un equipo de asistencia de las provincias centrales y circundantes hasta el área.

«Todos los recursos disponibles se implementarán para salvar vidas», dijo.

Al menos dos réplicas con una magnitud de 5.2 sacudieron la misma área después de un gran terremoto, según ultrasonido. (Hormiga)