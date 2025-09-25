El terremoto de magnitud 5.7 sacudió Banyuwangi, vibrante Bali a Lombok NTB

Denpasar, Viva – Terremoto Tierra con una magnitud de 5.7 sacudió la región BanyuwangiEast Java, el jueves 25 de septiembre de 2025, por la tarde. La fuerte vibración del terremoto se sintió en varias ciudades de Java Oriental, Bali Hasta el oeste de Nusa Tenggara.

Agencia de meteorología de climatología y geofísica (Bmkg) Registre el epicentro terremoto La magnitud 5.7 ocurrió en las coordenadas de 7.82 latitud sur y 114.47 longitud este, a 16.04 WIB, a una profundidad de 12 km.

La ubicación está a unos 46 kilómetros al noreste de Banyuwangi, Java Oriental, o a unos 125 kilómetros al noroeste de la ciudad de Denpasar, Bali.

Los choques de terremotos en el noreste de Banyuwangi se sintieron en varias áreas en una escala MMI, como en Banyuwangi y Penebel en la escala IV de MMI, Lumajang, Kuta-Denpasar y Buleleng Scale III MMI, Jember y Bondowoso II-IIIII MMI.

Entonces Situbondo, Pasuruan, Surabaya, South Kuta, Pamekasan, Mataram, a West Lombok se sintieron en la escala MMI II.

Aunque cientos de kilómetros de Denpasar, las vibraciones del terremoto son bastante pronunciadas.

«Al principio no me di cuenta de que era un terremoto, pero con el tiempo se sintieron las vibraciones y el agua en el galón se movió», dijo el residente de Denpasar, Komang Aditya.

Basado en datos e información de BMKG, el terremoto no tiene potencial de tsunami.

